Промышленное производство в РФ выросло на 3%. Тюменская область в ТОП-10 рейтинга

Темпы роста промышленного производства стране замедлились на 0,3% по сравнению с 2017 годом и составили 3%. Более того, распределение прироста в регионах неоднородно. В частности в Астраханской области рост составил 19%, однако в Амурской области производственный сектор сократился на 4,7%.