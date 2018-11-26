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Промышленное производство в РФ выросло на 3%. Тюменская область в ТОП-10 рейтинга

26 ноября 2018, 10:33
Фото: flickr.com
За первые 9 месяцев 2018 года проимроизводство в РФ увеличилось в 62 регионах. Лидерами по индексу промышленного производства стали Астраханская область и Алтай. ЯНАО на 4 месте, Тюменский регион занял 8 строчку, ХМАО на 65 месте рейтинга.

Темпы роста промышленного производства стране замедлились на 0,3% по сравнению с 2017 годом и составили 3%. Более того, распределение прироста в регионах неоднородно. В частности в Астраханской области рост составил 19%, однако в Амурской области производственный сектор сократился на 4,7%.

Специалисты отмечают, что промышленность России показала положительную динамику в 62 регионах.

Большие темпы роста производства в Астраханской области обусловлено увеличением добычи углеводородов. На Алтае обрабатывающие предприятия показали увеличение основных показателей на 12,2%. В ЯНАО отмечен прирост добычи СПГ.

Между тем в Ненецком АО промпроизводство снижается из-за серьезного сокращения добычи нефти. Эксперты зафиксировали снижение индекса ИПЦ на 20% в Архангельской области и Еврейской АО.

Помимо основных лидеров рейтинга отмечается, что в Москве и Республики Бурятия темпы роста производства увеличились более чем на 10%.

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#Новости#Производство#Россия#Александр Мязин#Экономика
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