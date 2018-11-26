Промышленное производство в РФ выросло на 3%. Тюменская область в ТОП-10 рейтинга

Темпы роста промышленного производства стране замедлились на 0,3% по сравнению с 2017 годом и составили 3%. Более того, распределение прироста в регионах неоднородно. В частности в Астраханской области рост составил 19%, однако в Амурской области производственный сектор сократился на 4,7%.
Специалисты отмечают, что промышленность России показала положительную динамику в 62 регионах.
Большие темпы роста производства в Астраханской области обусловлено увеличением добычи углеводородов. На Алтае обрабатывающие предприятия показали увеличение основных показателей на 12,2%. В ЯНАО отмечен прирост добычи СПГ.
Между тем в Ненецком АО промпроизводство снижается из-за серьезного сокращения добычи нефти. Эксперты зафиксировали снижение индекса ИПЦ на 20% в Архангельской области и Еврейской АО.
Помимо основных лидеров рейтинга отмечается, что в Москве и Республики Бурятия темпы роста производства увеличились более чем на 10%.