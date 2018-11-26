nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На берегу Туры появится Первый Скандинавский полуостров

26 ноября 2018, 04:21
Началось строительство первого Скандинавского полуострова в районе ДОК.
Сюжет
Тюмень

Недооцененная раннее часть города у самого центра в ближайшие 3-5 лет может повторить историю «зареки» и превратиться в современный жилой район.

Одним из первых территорию у реки осваивает компания «Скандиа Девелопмент». В месте строительства Тура огибает берег, создавая тем самым настоящий полуостров - здесь появится новая Скандинавия.

Жилой комплекс представляет из себя пятисекционный дом разной этажности. Благодаря расположению реки рядом уже сейчас здесь можно рыбачить, кататься на лодке летом, а зимой на коньках. После строительства квартала станут возможны пробежки вдоль берега и прогулки возле собственного пирса.

Дорога от полуострова до Цветного бульвара занимает 15 минут на машине. Такое местоположение позволяет, с одной стороны, жить в тишине у реки в гармонии с природой, а с другой, - без мостов и пробок получить доступ к инфраструктуре центра.

«Функциональность локации, двора, дома, подъездов, квартир – это то, чем мы гордимся. Наш подход близок с скандинавскому сдержанному стилю - продуманности в деталях, качеству материалов, гармонии человека с природой, строгости линий и удобству планировочных решений.

Мы сделали «Скандию» по-настоящему функциональной и предложили тюменцам свой инженерный взгляд на проживание», - рассказывает Николай Никифоров, директор компании «Скандиа Девелопмент».

Большинство планировочных решений нового квартала - уникальны. Квартиры сделаны в формате трансформера. В помещениях нет открытых стояков, которые потребуют возведения короба, длинных нефункциональных коридоров или вытянутых комнат. Каждая комната продумана с точки зрения нескольких вариантов расстановки мебели и проживания. Застройщик подумал о местах хранения, постирочных, гардеробных, а также о возможностях изменения функций комнат.

В проекте всего 458 квартир площадью от 22, 83 кв. м. 70% квартир будут с видом на естественную набережную и пирс. На начальном этапе строительства квартиру можно приобрести от 1 260 000 рублей.

Телефон офиса продаж: +7 (3452) 50-80-10.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25