На берегу Туры появится Первый Скандинавский полуостров

Недооцененная раннее часть города у самого центра в ближайшие 3-5 лет может повторить историю «зареки» и превратиться в современный жилой район.
Одним из первых территорию у реки осваивает компания «Скандиа Девелопмент». В месте строительства Тура огибает берег, создавая тем самым настоящий полуостров - здесь появится новая Скандинавия.
Жилой комплекс представляет из себя пятисекционный дом разной этажности. Благодаря расположению реки рядом уже сейчас здесь можно рыбачить, кататься на лодке летом, а зимой на коньках. После строительства квартала станут возможны пробежки вдоль берега и прогулки возле собственного пирса.
Дорога от полуострова до Цветного бульвара занимает 15 минут на машине. Такое местоположение позволяет, с одной стороны, жить в тишине у реки в гармонии с природой, а с другой, - без мостов и пробок получить доступ к инфраструктуре центра.
«Функциональность локации, двора, дома, подъездов, квартир – это то, чем мы гордимся. Наш подход близок с скандинавскому сдержанному стилю - продуманности в деталях, качеству материалов, гармонии человека с природой, строгости линий и удобству планировочных решений.
Мы сделали «Скандию» по-настоящему функциональной и предложили тюменцам свой инженерный взгляд на проживание», - рассказывает Николай Никифоров, директор компании «Скандиа Девелопмент».
Большинство планировочных решений нового квартала - уникальны. Квартиры сделаны в формате трансформера. В помещениях нет открытых стояков, которые потребуют возведения короба, длинных нефункциональных коридоров или вытянутых комнат. Каждая комната продумана с точки зрения нескольких вариантов расстановки мебели и проживания. Застройщик подумал о местах хранения, постирочных, гардеробных, а также о возможностях изменения функций комнат.
В проекте всего 458 квартир площадью от 22, 83 кв. м. 70% квартир будут с видом на естественную набережную и пирс. На начальном этапе строительства квартиру можно приобрести от 1 260 000 рублей.
Телефон офиса продаж: +7 (3452) 50-80-10.