Чем травят тюменцев торговые сети, и почему хорошим товарам сложно попасть в магазины

Далее идет «Ретро-бонус» - это официальная плата сети за выполнение объема закупок. По закону данная наценка не может превышать 5%, однако на этот процент ритейлеры работать не будут. В результате местные производители должны повышать цены примерно на 30-40%. На этом этапе местный картофель начинает проигрывать израильскому, краснодарские помидоры не могут конкурировать с турецкими, а сопутствующие товары поставляются в основном из Китая.