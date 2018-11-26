Чем травят тюменцев торговые сети, и почему хорошим товарам сложно попасть в магазины

Чтобы «войти» в продажи торговой сети, необходимо договориться о листинге. Это гарантия, что товар разместят на полке. По данным Tagilcity.ru, чтобы предприятию попасть на полки «Мегамарта» необходимо заплатить 175 000 рублей за 1 наименование товара. Чем больше сеть – тем больше стоимость размещения.
Далее идет «Ретро-бонус» - это официальная плата сети за выполнение объема закупок. По закону данная наценка не может превышать 5%, однако на этот процент ритейлеры работать не будут. В результате местные производители должны повышать цены примерно на 30-40%. На этом этапе местный картофель начинает проигрывать израильскому, краснодарские помидоры не могут конкурировать с турецкими, а сопутствующие товары поставляются в основном из Китая.
По ловам некоторых руководителей крупных агрохолдингов, потребитель переплачивает за колбасы, сыры и масло до 100%, т.е. стоимость товаров местных производств необходимо повышать в 2 раза, чтобы отбить все бонусы и торговые наценки крупных сетей. Более того, если вы «покупаете продукцию АПК по 500 рублей за кг, то отпускная цена на него может составлять 150 рублей».
Крупные магазины указывают в договорах с производителями жесткие условия поставок, а нарушения караются большими штрафами. Мелкие предприниматели бояться входить крупные магазины. В итоге получается, что местные фермеры могут сдавать свою продукцию только в небольшие магазины, которые повсеместно закрываются или торговать продуктами на рынках, что не приносит большой выручки.
https://youtu.be/0J3N-ngEnwI