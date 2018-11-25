Жители родного города Глацких требуют снять ее портрет с аллеи славы

Соответствующие опросы запустили многие городские группы и паблики: абсолютное большинство голосуют за то, чтобы плаката с портретом оскандалившейся чиновницы больше в их городе не было. Горожане считают, что своим высказыванием про то, что «государство ничего не должно молодежи», Глацких опозорила родной город.