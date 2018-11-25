Жители родного города Глацких требуют снять ее портрет с аллеи славы

Соответствующие опросы запустили многие городские группы и паблики: абсолютное большинство голосуют за то, чтобы плаката с портретом оскандалившейся чиновницы больше в их городе не было. Горожане считают, что своим высказыванием про то, что «государство ничего не должно молодежи», Глацких опозорила родной город.
Власти Лесного сообщили, что пока вопрос о демонтаже плаката в администрации не обсуждался и речи об этом не идет.
Ольга Глацких получила всероссийскую известность после того, как во время круглого стола в Кировграде сообщила, что государство молодежи «в принципе ничего не должно», поскольку не просило родителей рожать.
Общественность требовала отставки чиновницы, однако губернатор Евгений Куйвашев лишь отстранил Глацких от должности на время проверки. Это время она провела на Сейшелах, по возвращении откуда ушла на больничный.