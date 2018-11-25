В Тюменской области в полтора раза увеличилась просроченная задолженность по зарплате

По данным Тюменьстата, численность работников, перед которыми имеется просроченная задолженность по заработной плате, на начало ноября в регионе составила 400 тысяч человек. За месяц увеличение составило 50,9%.
При этом в прошлом году данный показатель равнялся нулю, расти он начал с апреля текущего года.
Динамика просроченной задолженности по заработной плате организаций
|
Месяц
|
Просроченная задолженность по зарплате, млн рублей
|
Ноябрь, 2017 год
|
0
|
Декабрь, 2017 год
|
0
|
2018 год
|
|
Апрель
|
0,9
|
Май
|
26,7
|
Июнь
|
7,1
|
Июль
|
7,1
|
Август
|
9,2
|
Сентябрь
|
8,3
|
Октябрь
|
8,4
|
Ноябрь
|
12,6
Задолженность образовалась в организациях из-за отсутствия собственных средств, отмечается в докладе о социально-экономическом развитии Тюменской области.
Среди должников - предприятия обрабатывающей промышленности и компании, занимающиеся строительством.