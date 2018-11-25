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В Тюменской области в полтора раза увеличилась просроченная задолженность по зарплате

25 ноября 2018, 11:00
Фото: pixabay.com
Задолженность тюменских организаций перед своими работниками выросла с 8,4 до 12,6 миллионов рублей за месяц.
Сюжет
Тюмень

По данным Тюменьстата, численность работников, перед которыми имеется просроченная задолженность по заработной плате, на начало ноября в регионе составила 400 тысяч человек. За месяц увеличение составило 50,9%.

При этом в прошлом году данный показатель равнялся нулю, расти он начал с апреля текущего года.

Динамика просроченной задолженности по заработной плате организаций

Месяц

Просроченная задолженность по зарплате, млн рублей

Ноябрь, 2017 год

0

Декабрь, 2017 год

0

2018 год

Апрель

0,9

Май

26,7

Июнь

7,1

Июль

7,1

Август

9,2

Сентябрь

8,3

Октябрь

8,4

Ноябрь

12,6

Задолженность образовалась в организациях из-за отсутствия собственных средств, отмечается в докладе о социально-экономическом развитии Тюменской области.

Среди должников - предприятия обрабатывающей промышленности и компании, занимающиеся строительством.

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#Новости#Долги по зарплате#Зарплата#Тюмень#Алена Печур#Экономика
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