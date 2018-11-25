«Наглые, жадные, ненасытные». Тюменский епископ раскритиковал священников-богачей

Своими мыслями еспископ поделился на своей страничке с соцсети, назвав священников-богачей «слугами антихриста».
Высказался по поводу священнослужителей, которые на фоне обнищания паствы демонстрируют собственную финансовую состоятельность. Он назвал таких священников «наглыми, жадными, ненасытными в похотях».
«Все, демонстрирующее ваше богатство: машины, покои, порфирные облачения и прочие атрибуты, которые так нагло переписаны из черного в белое – при вашем антихристовом приспешенствовании – это орудия убиения Церкви нашей и Веры нашей! Будучи свидетелем множества отвращенных от веры Христовой, а именно веры нищелюбивого образа жизни, благодаря вашей наглости, жадности и ненасытности в похотях – говорю вам, что не зависимо от ваших самомнений, – делами вашими, – вы слуги антихриста», – пишет Курочкин.
Пользователи поддержали батюшку, отметив пост множеством лайков и одобрительных комментариев.
Епископ Евтихий является настоятелем патриаршего подворья при Богоявленском соборе города Ишима с 2012 года. До этого времени был викарием патриарха.
Перед президентскими выборами 2018 года Курочкин резко раскритиковал Владимира Путина за его "кощунные" высказывания и заявил, что не будет голосовать за него.