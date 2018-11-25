«Наглые, жадные, ненасытные». Тюменский епископ раскритиковал священников-богачей

«Все, демонстрирующее ваше богатство: машины, покои, порфирные облачения и прочие атрибуты, которые так нагло переписаны из черного в белое – при вашем антихристовом приспешенствовании – это орудия убиения Церкви нашей и Веры нашей! Будучи свидетелем множества отвращенных от веры Христовой, а именно веры нищелюбивого образа жизни, благодаря вашей наглости, жадности и ненасытности в похотях – говорю вам, что не зависимо от ваших самомнений, – делами вашими, – вы слуги антихриста», – пишет Курочкин.