nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Наглые, жадные, ненасытные». Тюменский епископ раскритиковал священников-богачей

25 ноября 2018, 05:09
Фото: pixabay.com
Свое отношение к священнослужителям, демонстрирующим на фоне обнищения паствы свою состоятельность, высказал настоятель Богоявленского собора в Ишиме Евтихий Курочкин.
Сюжет
Тюмень

Своими мыслями еспископ поделился на своей страничке с соцсети, назвав священников-богачей «слугами антихриста».

Высказался по поводу священнослужителей, которые на фоне обнищания паствы демонстрируют собственную финансовую состоятельность. Он назвал таких священников «наглыми, жадными, ненасытными в похотях».

«Все, демонстрирующее ваше богатство: машины, покои, порфирные облачения и прочие атрибуты, которые так нагло переписаны из черного в белое – при вашем антихристовом приспешенствовании – это орудия убиения Церкви нашей и Веры нашей! Будучи свидетелем множества отвращенных от веры Христовой, а именно веры нищелюбивого образа жизни, благодаря вашей наглости, жадности и ненасытности в похотях – говорю вам, что не зависимо от ваших самомнений, – делами вашими, – вы слуги антихриста», – пишет Курочкин.

Пользователи поддержали батюшку, отметив пост множеством лайков и одобрительных комментариев.

Епископ Евтихий является настоятелем патриаршего подворья при Богоявленском соборе города Ишима с 2012 года. До этого времени был викарием патриарха.

Перед президентскими выборами 2018 года Курочкин резко раскритиковал Владимира Путина за его "кощунные" высказывания и заявил, что не будет голосовать за него.

Материалы по теме
Тюменский священник воззвал к совести алиментщиковЕпископ ишимского собора пожаловался на отсутствие денег
#Новости#Бедность#Новости тюмени#Богатство#Тюмень#Алена Печур#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25