nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ВГТРК отказалась комментировать видео ФБК о британском гражданстве Сергея Брилева

24 ноября 2018, 06:00
Фото: Википедия
ВГТРК ознакомилась с расследованием Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о британском гражданстве журналиста Сергея Брилева. Представители телекомпании отказываются комментировать данную информацию.

Мы ознакомились с заявлением ФБК о британском гражданстве Брилева. Данную информацию мы комментировать никак не будем, сообщает руководитель пресс-службы телеканала «Россия», Анастасия Касьяникова.

В четверг, 22 ноября ФБК опубликовало расследование о журналисте Брилеве и его супруге. По данным организации он и его жена в 2001 году имели право голоса на выборах в Великобритании. Как следствие – Сергей Брилев является гражданином этой страны. Более того, в Лондоне тележурналист имеет в собственности дом, купленный два года назад за 896 000 долларов недалеко от аэропорта Хитроу в престижном районе города.

Материалы по теме
Навальный ответил Золотову. Он зовет его на дебаты.
#Новости#Расследования#Телеканалы#Патриотизм#Александр Мязин#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25