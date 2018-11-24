ВГТРК отказалась комментировать видео ФБК о британском гражданстве Сергея Брилева

В четверг, 22 ноября ФБК опубликовало расследование о журналисте Брилеве и его супруге. По данным организации он и его жена в 2001 году имели право голоса на выборах в Великобритании. Как следствие – Сергей Брилев является гражданином этой страны. Более того, в Лондоне тележурналист имеет в собственности дом, купленный два года назад за 896 000 долларов недалеко от аэропорта Хитроу в престижном районе города.