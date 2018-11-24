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В «Жемчужине Сибири» с 26 по 30 ноября пройдут соревнования юниоров

24 ноября 2018, 07:00
Фото: flickr.com
Молодые спортсмены России 16-18 лет примут участие соревнования по биатлону в «Жемчужине Сибири» с 26 по 30 ноября.

Открытие состязаний состоится в 17:00. В первый день соревнования пройдет гладкая гонка и спринт. На стартах выступят несколько спортсменов Тюменской области.

Тренерский состав тюменской школы надеется на хорошие результаты. Наши спортсмены регулярно становятся победителями в подобных соревнованиях, с 2013 года они завоевали более 260 медалей на различных соревнованиях.

На данный момент в школе обучаются 98 юниоров. В 2018 году ряды учащихся пополнили 37 человек. В регионе действует 2 лыжно-биатлонных комплекса международного уровня. Рассматривается вопрос об организации соревнований для биатлонистов-любителей.

Сообщается, что в 2018 году биатлоном в Тюменской области занимались 800 человек.

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#Новости#Биатлон#Тюменская область#Александр Мязин#Спорт
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