В «Жемчужине Сибири» с 26 по 30 ноября пройдут соревнования юниоров

Открытие состязаний состоится в 17:00. В первый день соревнования пройдет гладкая гонка и спринт. На стартах выступят несколько спортсменов Тюменской области.
Тренерский состав тюменской школы надеется на хорошие результаты. Наши спортсмены регулярно становятся победителями в подобных соревнованиях, с 2013 года они завоевали более 260 медалей на различных соревнованиях.
На данный момент в школе обучаются 98 юниоров. В 2018 году ряды учащихся пополнили 37 человек. В регионе действует 2 лыжно-биатлонных комплекса международного уровня. Рассматривается вопрос об организации соревнований для биатлонистов-любителей.
Сообщается, что в 2018 году биатлоном в Тюменской области занимались 800 человек.