В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова открылась выставка работ современного дизайна

Далее на фестивале открылись 2 выставки: проект «Мастер» и «Нестрогая достоверность». В них были продемонстрированы работы Союза дизайнеров – живопись, «инкрустация по драпу» и графические наброски. Выставки открыты для всех желающих до 9 декабря текущего года.