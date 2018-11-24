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В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова открылась выставка работ современного дизайна

24 ноября 2018, 08:00
Фото: flickr.com
В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова прошло мероприятие, посвященное XX Всероссийскому фестивалю архитектуры.
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Тюмень

Основные гости мероприятия: омская школа моды, её представители провели лекцию. Один из членов Союза дизайнеров рассказал об основных направлениях дизайна в Лондоне в этом году.

Далее на фестивале открылись 2 выставки: проект «Мастер» и «Нестрогая достоверность». В них были продемонстрированы работы Союза дизайнеров – живопись, «инкрустация по драпу» и графические наброски. Выставки открыты для всех желающих до 9 декабря текущего года.

Организатором фестиваля в Тюмени, помимо Союза дизайнеров, выступает факультет дизайна, архитектуры и искусств Тюменского государственного института культуры.

22 ноября в областной столице стартовал фестиваль кино. В рамках мероприятия тюменцы могут посмотреть несколько десятков кинокартин бесплатно. Фестиваль продлится до 25 ноября.

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