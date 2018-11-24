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Тюменские селекционеры вывели новый сорт картофеля

24 ноября 2018, 10:00
Фото: flickr.com
Селекционеры предприятия КРиММ совместно с УНИИСХ вывели новый сорт картофеля «Мишка». Соответствующий патент № 9 799 зарегистрирован в Министерстве сельского хозяйства РФ в августе 2018 года.

Данный вид картофеля стал результатом многолетних экспериментов, пояснил гендиректор агрофирмы. Все исследования и эксперименты в этой области проводятся в рамках создания конкурентоспособных образцов овощей. Цель подобных мероприятий – уменьшение поставок семенного материала из ЕС и независимость от иностранных патентообладателей.

Эксперты отмечают, что рынок картошки в нашей стране достаточно ёмкий. Новый сорт считается перспективным. Он растет быстрее и обладает хорошими вкусовыми качествами. В ближайшем будущем данный вид картофеля появятся на полях Тюменской области и в региональных магазинах.

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#Новости#Тюменская область#АПК#Александр Мязин#Экономика
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