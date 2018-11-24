Тюменские селекционеры вывели новый сорт картофеля

Данный вид картофеля стал результатом многолетних экспериментов, пояснил гендиректор агрофирмы. Все исследования и эксперименты в этой области проводятся в рамках создания конкурентоспособных образцов овощей. Цель подобных мероприятий – уменьшение поставок семенного материала из ЕС и независимость от иностранных патентообладателей.