Тюменские селекционеры вывели новый сорт картофеля

Данный вид картофеля стал результатом многолетних экспериментов, пояснил гендиректор агрофирмы. Все исследования и эксперименты в этой области проводятся в рамках создания конкурентоспособных образцов овощей. Цель подобных мероприятий – уменьшение поставок семенного материала из ЕС и независимость от иностранных патентообладателей.
Эксперты отмечают, что рынок картошки в нашей стране достаточно ёмкий. Новый сорт считается перспективным. Он растет быстрее и обладает хорошими вкусовыми качествами. В ближайшем будущем данный вид картофеля появятся на полях Тюменской области и в региональных магазинах.