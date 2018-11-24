Россиянам для счастья необходимо от 116 000 до 208 000 рублей в месяц

Согласно опроса SuperJob, самые высокие запросы у жителей Владивостока и Москвы. Жителям Приморья необходимо 208 000 рублей в месяц, следом за ними идут москвичи – 207 000. В Ростове-на-Дону горожанам для счастья необходимо зарабатывать 203 000 рублей.
Самый «скромные результаты показал Новокузнецк, Набережные Челны и Оренбург.
Опрос проводился онлайн среди жителей городов с насечением более 500 000 человек. В рейтинге 37 городов, количество опрошенных – более 20 000 человек.
В 2017 году ФОМ провел аналогичный опрос жителей страны по всей России. Тогда россияне высказали мнение, что для счастья и богатства им необходимо около 100 000 рублей в месяц. В опросе жители страны указали, что доля богатых людей в РФ составляет около 10%.