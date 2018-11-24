nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Россиянам для счастья необходимо от 116 000 до 208 000 рублей в месяц

24 ноября 2018, 09:00
Фото: flickr.com
Россияне рассказали, сколько денег в месяц им необходимо для счастья. В разных регионах страны сумма колеблется от 116 000 до 208 000 рублей.

Согласно опроса SuperJob, самые высокие запросы у жителей Владивостока и Москвы. Жителям Приморья необходимо 208 000 рублей в месяц, следом за ними идут москвичи – 207 000. В Ростове-на-Дону горожанам для счастья необходимо зарабатывать 203 000 рублей.

Самый «скромные результаты показал Новокузнецк, Набережные Челны и Оренбург.

Опрос проводился онлайн среди жителей городов с насечением более 500 000 человек. В рейтинге 37 городов, количество опрошенных – более 20 000 человек.

В 2017 году ФОМ провел аналогичный опрос жителей страны по всей России. Тогда россияне высказали мнение, что для счастья и богатства им необходимо около 100 000 рублей в месяц. В опросе жители страны указали, что доля богатых людей в РФ составляет около 10%.

Материалы по теме
Зарплаты в 50 тысяч рублей достаточно для счастья — считают россияне
#Новости#Зарплата#Россия#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25