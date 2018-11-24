Россиянам для счастья необходимо от 116 000 до 208 000 рублей в месяц

В 2017 году ФОМ провел аналогичный опрос жителей страны по всей России. Тогда россияне высказали мнение, что для счастья и богатства им необходимо около 100 000 рублей в месяц. В опросе жители страны указали, что доля богатых людей в РФ составляет около 10%.