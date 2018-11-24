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Очередной прорыв. Трубы водоснабжения дали течь на улице Таврической в Тюмени

24 ноября 2018, 05:00
Фото: Скрин видео vk.com
Горожане сообщают, что на улице Таврической в Тюмени «фонтан бьет из люков». Часть автомобильной дороги залита водой из-за прорыва труб.
Сюжет
Тюмень

По словам очевидцев, прорыв произошел 23 ноября около 17:40. В результате вода из люков канализации стала выливаться на дорогу. Видео инцидента появилось в одном из тюменских пабликов.

Между тем, местные жители утверждают, что с июня по начало октября 2018 года данный участок улицы Таврической был перекрыт. Строительные организации все это время меняли трубы, однако через месяц после «ремонта» их прорвало.

За 3 часа видео набрало 11 000 просмотров и 20 комментариев. Тюменцы опасаются, что серьезные морозы в областной столице еще не начались, а трубы уже дают течь.

Недавно был открыт участок трассы на улице Ленина, где из-за утечки в водоводе затопило проезжую часть. Работы по восстановлению сети велись несколько дней.

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