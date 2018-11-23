В Винзилях прокуратура пресекла деятельность пекарни с антисанитарией

Инвентарь пекарни не подвергался механической чистке, на предприятии нарушались условия хранения муки, отсутствовала отдельная раковина для персонала. Более того, на упаковках готовой продукции специалисты заметили, что дата выпечки ставится на 1 день позже срока изготовления. В частности, проверка предприятия проходила 8 октября, а на упаковке хлеба «Рябинушка» стояла дата 9 октября.