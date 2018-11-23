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В Винзилях прокуратура пресекла деятельность пекарни с антисанитарией

23 ноября 2018, 13:30
Фото: Прокуратура Тюменской области
Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора провели проверку пекарни ООО «Гурман+» в поселке Винзили. Проверяющие отметили загрязнение производственного помещения организации и антисанитарию.

Инвентарь пекарни не подвергался механической чистке, на предприятии нарушались условия хранения муки, отсутствовала отдельная раковина для персонала. Более того, на упаковках готовой продукции специалисты заметили, что дата выпечки ставится на 1 день позже срока изготовления. В частности, проверка предприятия проходила 8 октября, а на упаковке хлеба «Рябинушка» стояла дата 9 октября.

В ноябре 2018 года Арбитражный суд региона оштрафовал ООО «Гурман+» на 300 000 рублей. Прокуратура внесла представление главе предприятия об устранении выявленных нарушений. Ситуация находится на контроле стражей правопорядка.

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#Новости#Прокуратура#Хлеб#Тюменская область#Александр Мязин#Общество
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