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В правительстве рассказали о главном условии роста рождаемости в стране

23 ноября 2018, 04:30
Фото: kremlin.ru
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что главным условием роста рождаемости в стране является доступное жилье.

По ее словам, россияне, которые испытывают проблемы с жильем, не спешат с рождением ребенка. В то же время, те семьи, у которых есть свой дом или квартира, чувствуют себя более уверенно и спокойнее в этом плане. Вице-премьер уверенна, что наличие собственного жилья является одним из главных мотиваторов к принятию решения о рождение детей.

Татьяна Голикова также пояснила, что в настоящее время данные по рождаемости и смертности у нее "вызывают тревогу". Кроме того она напомнила о том, что в стране зафиксировано заметное снижение рождаемости. Вице-премьер уверенна, что демографический спад, помимо всего прочего, может быть связан с последствиями Великой Отечественной войны.

Ранее в правительстве заявляли, что одним из ключевых направлений их работы станет на ближайшие годы поддержка рождаемости в России. На эти цели до 2021 года выделят 1,6 трлн рублей.

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