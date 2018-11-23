В правительстве рассказали о главном условии роста рождаемости в стране

По ее словам, россияне, которые испытывают проблемы с жильем, не спешат с рождением ребенка. В то же время, те семьи, у которых есть свой дом или квартира, чувствуют себя более уверенно и спокойнее в этом плане. Вице-премьер уверенна, что наличие собственного жилья является одним из главных мотиваторов к принятию решения о рождение детей.