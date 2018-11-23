В правительстве рассказали о главном условии роста рождаемости в стране

По ее словам, россияне, которые испытывают проблемы с жильем, не спешат с рождением ребенка. В то же время, те семьи, у которых есть свой дом или квартира, чувствуют себя более уверенно и спокойнее в этом плане. Вице-премьер уверенна, что наличие собственного жилья является одним из главных мотиваторов к принятию решения о рождение детей.
Татьяна Голикова также пояснила, что в настоящее время данные по рождаемости и смертности у нее "вызывают тревогу". Кроме того она напомнила о том, что в стране зафиксировано заметное снижение рождаемости. Вице-премьер уверенна, что демографический спад, помимо всего прочего, может быть связан с последствиями Великой Отечественной войны.
Ранее в правительстве заявляли, что одним из ключевых направлений их работы станет на ближайшие годы поддержка рождаемости в России. На эти цели до 2021 года выделят 1,6 трлн рублей.