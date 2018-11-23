«Россети» устранили последствия аварии на электростанции в Салехарде

Нештатная ситуация произошла на первой цепи ВЛ 220 кВ «Надым – Салехард», тогда как на второй цепи были установлены приборы мониторинга работы ВЛ при передаче в арктической зоне – эти мероприятия должны были завершиться в ближайшее время. Салехардский энергорайон выделился на изолированную работу, но и местная генерация не смогла выполнить свои функции – две автономные электростанции не смогли выдать необходимую мощность в 45 МВт. Часть жителей Салехарда перевели на автономные резервные источники питания. Об этом пишут «Новые известия».
Чтобы ликвидировать последствия аварии и вернуть электричество в дома потребителей, энергетики оперативно подготовили к включению ВЛ «Надым – Салехард». После включения автотрансформаторов на ПС 220 кВ «Салехард» энергопитание было восстановлено. В итоге специалисты за час устранили сбой.
Сейчас сотрудники филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети занимаются осмотром воздушной линии «Надым – Салехард», которая тянется по трассе на расстояние более 350 километров в условиях тундры. В восстановительных работах задействованы три бригады электриков и три спецмашины. Причины отключения света выясняет межведомственная комиссия. Результаты ее работы будут учтены для предупреждения аналогичных ЧП.