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Пешеходный переход у Дербышей ликвидировали до официального открытия "надземника"

23 ноября 2018, 11:52
Фото: "Наш город"
Надземный переход у Дербышей официально еще не открыт, но дорожные знаки "Пешеходный переход" убрали 21 ноября. Жители вынуждены пересекать автобан через не готовый к эксплуатации «надземник». Официальное открытие ФКУ «Уралуправтодор» запланировало 1 декабря.
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Тюмень

Жители поселков по Московскому тракту уже несколько месяцев добиваются возвращения прежней схемы движения на участке федеральной трассы Р-351 Тюмень-Екатеринбург. Активисты выступают за установку регулируемого светофора напротив поселка Дербыши. Директор ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов на встрече с жителями сообщил, что светофора не будет, но появятся надземные переходы до конца текущего года.

Фото: "Наш город"

Первый надземный переход должен заработать 1 декабря, сообщили в пресс-службе "Уралуправтодора". 23 ноября местные жители рассказали "Нашему городу", что уже сейчас им приходится пересекать скоростную автодорогу по недостроенному переходу. Люди возмущены, что знаки перехода убрали 21 ноября, а надземный переход не подготовили для эксплуатации.

У меня вся жизнь перед глазами пронеслась. Он открытый, со всех сторон задувает снег, уже намело, и сложно идти, особенно по ступенькам, которые, к тому же, еще и сквозные: поднимаешься и видишь, как земля все дальше уходит вниз. жительница поселка Дербыши

Фото: "Наш город"

Несмотря на неработающие подъемники, людям приходится пользоваться переходом, другого доступного варианта перебраться через скоростную трассу у них нет.

Фото: "Наш город"

Местные жители уже успели составить впечатление о надземном переходе, пока что отзывы только негативные. Тюменка с коляской сообщила, что сделаны маленькие рельсы для колес, и большой угол подъема. Отметили и сетчатые ограждения лестницы, которые не задерживают снег, зимой это чревато сугробами и, соответственно, травмами. Настораживает людей вибрация на переходе.

Настил дощатый тонкий - страшновато, хотя под ним металлические конструкции. Перед лестницей и платформой к подъемнику нет скатов, проблематично с коляской и маломобильным гражданам. Сам подъемник не работает.

У придорожного кафе «Монарх» строится еще один надземный переход. Местные жители недоумевают, почему именно здесь, в 240 метрах от светофора? Люди опасаются, что новый переход появится взамен возможности пересекать автобан на основном светофоре у поста ГАИ.

Если на единственном светофоре исчезнет знак для пешеходов, можно будет говорить о "восстании машин" против человека, потому что любое упоминание о людях с дороги исчезнет.

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