Пешеходный переход у Дербышей ликвидировали до официального открытия "надземника"

Жители поселков по Московскому тракту уже несколько месяцев добиваются возвращения прежней схемы движения на участке федеральной трассы Р-351 Тюмень-Екатеринбург. Активисты выступают за установку регулируемого светофора напротив поселка Дербыши. Директор ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов на встрече с жителями сообщил, что светофора не будет, но появятся надземные переходы до конца текущего года.
Первый надземный переход должен заработать 1 декабря, сообщили в пресс-службе "Уралуправтодора". 23 ноября местные жители рассказали "Нашему городу", что уже сейчас им приходится пересекать скоростную автодорогу по недостроенному переходу. Люди возмущены, что знаки перехода убрали 21 ноября, а надземный переход не подготовили для эксплуатации.
У меня вся жизнь перед глазами пронеслась. Он открытый, со всех сторон задувает снег, уже намело, и сложно идти, особенно по ступенькам, которые, к тому же, еще и сквозные: поднимаешься и видишь, как земля все дальше уходит вниз. жительница поселка Дербыши
Несмотря на неработающие подъемники, людям приходится пользоваться переходом, другого доступного варианта перебраться через скоростную трассу у них нет.
Местные жители уже успели составить впечатление о надземном переходе, пока что отзывы только негативные. Тюменка с коляской сообщила, что сделаны маленькие рельсы для колес, и большой угол подъема. Отметили и сетчатые ограждения лестницы, которые не задерживают снег, зимой это чревато сугробами и, соответственно, травмами. Настораживает людей вибрация на переходе.
Настил дощатый тонкий - страшновато, хотя под ним металлические конструкции. Перед лестницей и платформой к подъемнику нет скатов, проблематично с коляской и маломобильным гражданам. Сам подъемник не работает.
У придорожного кафе «Монарх» строится еще один надземный переход. Местные жители недоумевают, почему именно здесь, в 240 метрах от светофора? Люди опасаются, что новый переход появится взамен возможности пересекать автобан на основном светофоре у поста ГАИ.
Если на единственном светофоре исчезнет знак для пешеходов, можно будет говорить о "восстании машин" против человека, потому что любое упоминание о людях с дороги исчезнет.