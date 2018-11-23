Пешеходный переход у Дербышей ликвидировали до официального открытия "надземника"

У меня вся жизнь перед глазами пронеслась. Он открытый, со всех сторон задувает снег, уже намело, и сложно идти, особенно по ступенькам, которые, к тому же, еще и сквозные: поднимаешься и видишь, как земля все дальше уходит вниз. жительница поселка Дербыши