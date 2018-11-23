Около 3 500 студентов ЮГУ в Ханты-Мансийске отправлены на каникулы из-за пневмонии

В ситуацию вмешались представители Роспотребнадзора, которые предписали ЮГУ провести дополнительные профилактические мероприятия для устранения распространения заболевания. О ситуации известно замгубернатору ХМАО.
На данный момент с 23 ноября по 2 декабря занятия в учебном учреждении прекращены. Преподаватели сообщают, что студенты сдадут сессию после нового года. Представители Роспотребнадзора пояснили, что речь о карантине не идет, а двух недель дополнительных каникул должно хватить, чтобы устранить опасность развития инфекции.
Общее количество заболевших внебольничной пневмонией около 20 человек. Медики пытаются установить возбудителя инфекции.
Ежегодно в Югре регистрируется от 6 000 до 8 000 случаев пневмонии. Пик заболевания отмечается в зимний период. Отмечается, что у взрослых больных гриппом в 10-15% случаев развиваются осложнения после перенесенной инфекции, 80% из них приходится на пневмонию.