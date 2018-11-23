Около 3 500 студентов ЮГУ в Ханты-Мансийске отправлены на каникулы из-за пневмонии

На данный момент с 23 ноября по 2 декабря занятия в учебном учреждении прекращены. Преподаватели сообщают, что студенты сдадут сессию после нового года. Представители Роспотребнадзора пояснили, что речь о карантине не идет, а двух недель дополнительных каникул должно хватить, чтобы устранить опасность развития инфекции.