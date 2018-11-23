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Около 3 500 студентов ЮГУ в Ханты-Мансийске отправлены на каникулы из-за пневмонии

23 ноября 2018, 15:00
Фото: flickr.com
Около 3 500 студентов ЮГУ раньше срока отправлены на зимние каникулы. Отмечается, что это вызвано выявленными случаями заболевания внебольничной пневмонией.
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Югра

В ситуацию вмешались представители Роспотребнадзора, которые предписали ЮГУ провести дополнительные профилактические мероприятия для устранения распространения заболевания. О ситуации известно замгубернатору ХМАО.

На данный момент с 23 ноября по 2 декабря занятия в учебном учреждении прекращены. Преподаватели сообщают, что студенты сдадут сессию после нового года. Представители Роспотребнадзора пояснили, что речь о карантине не идет, а двух недель дополнительных каникул должно хватить, чтобы устранить опасность развития инфекции.

Общее количество заболевших внебольничной пневмонией около 20 человек. Медики пытаются установить возбудителя инфекции.

Ежегодно в Югре регистрируется от 6 000 до 8 000 случаев пневмонии. Пик заболевания отмечается в зимний период. Отмечается, что у взрослых больных гриппом в 10-15% случаев развиваются осложнения после перенесенной инфекции, 80% из них приходится на пневмонию.

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#Новости#Карантин#Югра#Александр Мязин#Общество
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