Обанкротившийся «Тюменьстальмост» рассчитался с долгами по зарплате

Дважды организация объявлялась банкротом по инициативе «Сбербанка». Окончательное решение о признании предприятия неплатежеспособным суд вынес в мае 2018 года. Судебная тяжба длится до сих пор. Предприятие находится под руководством конкурсного управляющего.