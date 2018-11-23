Обанкротившийся «Тюменьстальмост» рассчитался с долгами по зарплате

Предприятие ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского Комсомола», находящееся в стадии ликвидации, выплатило 7,5 млн рублей долга по зарплате, который копился с 2017 года.
Дважды организация объявлялась банкротом по инициативе «Сбербанка». Окончательное решение о признании предприятия неплатежеспособным суд вынес в мае 2018 года. Судебная тяжба длится до сих пор. Предприятие находится под руководством конкурсного управляющего.
Новые инвесторы еще в апреле 2017 года реорганизовали предприятие под новым юридическим лицом со старым названием «Тюменьстальмост имени Тюменского Комсомола». За 2017 год чистая прибыль предприятия 500 тыс. рублей.