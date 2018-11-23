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Обанкротившийся «Тюменьстальмост» рассчитался с долгами по зарплате

23 ноября 2018, 11:47
Фото: ts-most.ru
В мае 2018 года ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского Комсомола» признано банкротом. В ноябре предприятие погасило долги по заработной плате в размере 7,5 млн рублей.
Сюжет
Тюмень

Предприятие ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского Комсомола», находящееся в стадии ликвидации, выплатило 7,5 млн рублей долга по зарплате, который копился с 2017 года.

Дважды организация объявлялась банкротом по инициативе «Сбербанка». Окончательное решение о признании предприятия неплатежеспособным суд вынес в мае 2018 года. Судебная тяжба длится до сих пор. Предприятие находится под руководством конкурсного управляющего.

Новые инвесторы еще в апреле 2017 года реорганизовали предприятие под новым юридическим лицом со старым названием «Тюменьстальмост имени Тюменского Комсомола». За 2017 год чистая прибыль предприятия 500 тыс. рублей.

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