Депутаты Госдумы РФ заморозили накопительную часть пенсий до 2021 года

В качестве обоснования данной меры чиновники говорят об уменьшении трансфертов для ПФР. Это позволит сэкономить сотни миллиардов рублей для федерального бюджета.
Отмечается, что впервые накопительная часть пенсии была заморожена в 2014 году. Тогда 6% от начисленных налогов в ПФР пошли на выплаты пенсионерам. Далее мораторий продлевается каждый год.
Министр труда Максим Топилин заявил, что данная мера позволила сэкономить бюджету почти 2 трлн рублей. Между тем АНПФ в 2017 году заявила, что из-за подобных ограничений экономика страны потеряет около 6 трдн рублей. Эксперты организации заявили, что без структурных реформа накопительной пенсии к 2027 году потери для финансового сектора РФ составят 19 трлн.