Депутаты Госдумы РФ заморозили накопительную часть пенсий до 2021 года

Министр труда Максим Топилин заявил, что данная мера позволила сэкономить бюджету почти 2 трлн рублей. Между тем АНПФ в 2017 году заявила, что из-за подобных ограничений экономика страны потеряет около 6 трдн рублей. Эксперты организации заявили, что без структурных реформа накопительной пенсии к 2027 году потери для финансового сектора РФ составят 19 трлн.