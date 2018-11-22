nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени стартовал фестиваль документального кино

22 ноября 2018, 05:30
Фото: pixabay.com
Сегодня, 22 ноября, в Тюмени начался IX фестиваль документального кино "КинЗА-2018", мероприятия продлятся до 25 ноября.
Сюжет
Тюмень

В рамках фестиваля жители областной столицы смогут не только бесплатно посмотреть фильмы, но и посетить другие мероприятия, такие как семейное чтение и встречи с режиссерами.

В 11 часов в Библиотеке № 12, расположенной в Тюмени на улице Маршала Захарова, 5/3 начнется час открытий "У голубых экранов. История телевидения", мероприятие, посвященное творчеству Астрид Линдгрен стартует в 11:30 в Центре семейного чтения имени Пушкина, библиотур "Мне путешествие привычно… По пушкинским местам" - в 12:30 в Библиотеке истории города на Щербакова, 11.

Также в рамках фестиваля гостям мероприятия покажут фильмы на десяти площадках, одной из которых будет концертный зал Тюменского института культуры.

Также гости смогут увидеть несколько десятков различных документальных картин и фильмы студентов Тюменского государственного института культуры.

Материалы по теме
Тюменцы увидят лучшие документальные фильмы на фестивале «КинЗА»
#Новости#Тюменская область#Фестивали#Бесплатное мероприятие#Тюмень#Наиль Каримов#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25