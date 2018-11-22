В Тюмени стартовал фестиваль документального кино

В рамках фестиваля жители областной столицы смогут не только бесплатно посмотреть фильмы, но и посетить другие мероприятия, такие как семейное чтение и встречи с режиссерами.
В 11 часов в Библиотеке № 12, расположенной в Тюмени на улице Маршала Захарова, 5/3 начнется час открытий "У голубых экранов. История телевидения", мероприятие, посвященное творчеству Астрид Линдгрен стартует в 11:30 в Центре семейного чтения имени Пушкина, библиотур "Мне путешествие привычно… По пушкинским местам" - в 12:30 в Библиотеке истории города на Щербакова, 11.
Также в рамках фестиваля гостям мероприятия покажут фильмы на десяти площадках, одной из которых будет концертный зал Тюменского института культуры.
Также гости смогут увидеть несколько десятков различных документальных картин и фильмы студентов Тюменского государственного института культуры.