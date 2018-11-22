В Тюмени стартовал фестиваль документального кино

В 11 часов в Библиотеке № 12, расположенной в Тюмени на улице Маршала Захарова, 5/3 начнется час открытий "У голубых экранов. История телевидения", мероприятие, посвященное творчеству Астрид Линдгрен стартует в 11:30 в Центре семейного чтения имени Пушкина, библиотур "Мне путешествие привычно… По пушкинским местам" - в 12:30 в Библиотеке истории города на Щербакова, 11.