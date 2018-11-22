В ответ на послание Моора молодежные активисты подготовили резолюцию

Ни для кого не секрет, я думаю, что молодые люди в последнее время проявляют свою позицию достаточно активно, что мы могли видеть и сегодня. На мероприятии участвовало более 30 человек. Каждый мог высказать свою точку зрения. Все предложения будут внесены в резолюцию. Действительно, наверное, все, что сегодня было, доказывает, что молодежь, студенты готовы работать и включаться в региональные проекты, делать регион лучше.Екатерина Козеева, председатель областного студсовета.