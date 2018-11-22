В ответ на послание Моора молодежные активисты подготовили резолюцию

На собрании присутствовали представители студенческих активов университетов, молодежных правительств Ишима, Тобольска, Заводоуковска, Ялуторовска, совета при уполномоченном при президенте УрФО, студенческого совета Тюменской области и активисты.
После доклада губернатора состоялось открытое обсуждение. Из выступления Моора молодежные активисты отметили акцент главы региона на поддержке малого и среднего бизнеса, открытие ТКАД, внимание Моора к проблеме свалок, достижения в секторе АПК и многое другое. Послание губернатора не вызвало нареканий у молодежи, но активисты составили список своих предложений.
В результате обсуждения была составлена резолюция, которую направят губернатору на рассмотрение. Молодежные активисты отметили наиболее важные, на их взгляд, аспекты, на которые главе региона стоит обратить внимание и дополнить свое послание:
Ни для кого не секрет, я думаю, что молодые люди в последнее время проявляют свою позицию достаточно активно, что мы могли видеть и сегодня. На мероприятии участвовало более 30 человек. Каждый мог высказать свою точку зрения. Все предложения будут внесены в резолюцию. Действительно, наверное, все, что сегодня было, доказывает, что молодежь, студенты готовы работать и включаться в региональные проекты, делать регион лучше.Екатерина Козеева, председатель областного студсовета.