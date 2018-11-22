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В ответ на послание Моора молодежные активисты подготовили резолюцию

22 ноября 2018, 12:06
Фото: "Наш город"
22 ноября губернатор Тюменской области Александр Моор впервые выступил с посланием к депутатам региональной Думы. Также впервые в мультицентре «Моя территория» прошло обсуждение выступления главы региона молодежными активистами. По итогам собрания составлена резолюция с предложениями Александру Моору.

На собрании присутствовали представители студенческих активов университетов, молодежных правительств Ишима, Тобольска, Заводоуковска, Ялуторовска, совета при уполномоченном при президенте УрФО, студенческого совета Тюменской области и активисты.

После доклада губернатора состоялось открытое обсуждение. Из выступления Моора молодежные активисты отметили акцент главы региона на поддержке малого и среднего бизнеса, открытие ТКАД, внимание Моора к проблеме свалок, достижения в секторе АПК и многое другое. Послание губернатора не вызвало нареканий у молодежи, но активисты составили список своих предложений.

В результате обсуждения была составлена резолюция, которую направят губернатору на рассмотрение. Молодежные активисты отметили наиболее важные, на их взгляд, аспекты, на которые главе региона стоит обратить внимание и дополнить свое послание:

  • Создание открытых дискуссионных площадок для людей, где каждый сможет высказать свое мнение.
  • Поддержка и контроль социально-значимых проектов, направленных на конкретный результат, а не «проект ради проекта».
  • Развитие и поддержка молодежных инициатив в области сельского хозяйства.
  • Взаимодействие молодежных общественных организаций с предприятиями нефтегазового сектора.
  • Развитие бренда продукции Тюменской области.
  • Улучшение информированности молодежи о политике региона через социальные сети.
  • Развитие сферы "Доступная среда". Участие власти в проектах, связанных с инклюзивным образованием.
  • Сокращение залогового обеспечения в проектах, инвестиционная поддержка.
  • Благоустройство городов для людей с ограниченными возможностями.
  • Привлечение школьников к реализации городских, региональных социальных проектов.
  • Создание туристических и экологических маршрутов в области.

Ни для кого не секрет, я думаю, что молодые люди в последнее время проявляют свою позицию достаточно активно, что мы могли видеть и сегодня. На мероприятии участвовало более 30 человек. Каждый мог высказать свою точку зрения. Все предложения будут внесены в резолюцию. Действительно, наверное, все, что сегодня было, доказывает, что молодежь, студенты готовы работать и включаться в региональные проекты, делать регион лучше.Екатерина Козеева, председатель областного студсовета.

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