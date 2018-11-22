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Роспотребнадзор рассказал жителям страны об опасностях «черной пятницы»

22 ноября 2018, 12:00
Фото: flickr.com
Перед началом ежегодной «Черной пятницы» в Роспотребнадзоре опубликовали информацию для потребителей о том, как не стать жертвой массовой распродажи.

В ведомстве напоминают, что продавец товара обязан доводить до покупателей всю информацию о товарах и условиях и четко устанавливать цену. Более того, купленный товар можно обменять или вернуть обратно как и любое другое приобретение, на основании закона о защите прав потребителей. На это у покупателя есть 14 дней согласно действующего законодательства. При этом не стоит забывать брать чек после покупки.

Между тем многие покупатели в России жалуются, что продавцы товаров практически не снижают цену в «Черную пятницу». Между тем в этот день продавцы устраивают распродажи и скидки. В США в 2017 года покупатели потратили 7,9 млрд долларов с 23 по 24 ноября. В России данный вид привлечения покупателей менее распространен, чем в западных странах.

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