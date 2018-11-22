Александр Моор внес на рассмотрение Думы проект бюджета с дефицитом 22 млрд рублей

Депутаты заслушали доклад о проекте бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Законопроект был внесен губернатором Тюменской области. Из основных показателей проекта следует, что доходы по сравнению с прошлым годом снизились на 32,22 млрд рублей. В 2018 году они составляли 173,3 млрд, на 2019 год запланировано 141,08 млрд рублей.