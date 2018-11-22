Александр Моор внес на рассмотрение Думы проект бюджета с дефицитом 22 млрд рублей

После оглашения послания губернатора Александра Моора депутаты областной Думы продолжили работу и обсудили информацию о налогах и страховых взносах. На 1 октября поступления в консолидированный бюджет РФ составили 105,206 млрд рублей. Без страховых платежей удельный вес поступлений в федеральный бюджет равен 39,1%, а в бюджет региона – 60,9%.
Депутаты заслушали доклад о проекте бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Законопроект был внесен губернатором Тюменской области. Из основных показателей проекта следует, что доходы по сравнению с прошлым годом снизились на 32,22 млрд рублей. В 2018 году они составляли 173,3 млрд, на 2019 год запланировано 141,08 млрд рублей.
Дефицит бюджета следующего года составит 22,39 млрд рублей, что является рекордным за последние пять лет. В 2018 году дефицит составил 16,43 млрд руб.
Докладчиком выступила директор регионального департамента финансов Татьяна Крупина. Она подчеркнула, что "все делается для человека и во благо человека", поэтому 45 млрд рублей регионального компонента бюджета заложено на реализацию национальных проектов.
По словам экономиста, на трехгодичный плановый период только на здравоохранение выделено 68 млрд рублей. На эти деньги должно быть отремонтировано 7 больниц, построено несколько фельдшерско-акушерских пунктов модульного типа. Татьяна Крупина подчеркнула, что тюменцам важно создать мотивацию к здоровому образу жизни.
Нужно сделать спорт нормой жизни тюменцев. Результатом должно стать снижение смертности и увеличение продолжительности жизни в среднем до 74 лет. Жизнь должна быть интересной и наполненной смыслом.
Татьяна Крупина рассказала, что система образования будет все больше направлена на формирование гармонично развитой и ответственной личности, в духе наших культурных и исторических традиций. На образование из областного бюджета заложено 77 млрд рублей. За три года планируется построить 33 школы и 11 детских садов.
После анонсирования губернатором победы в войне с мусором Татьяна Крупина сообщила, что за три года будут ликвидированы 468 несанкционированных свалок. Около 4 млрд рублей пойдет на нацпроект «Экология».
Для достижения гармонии в жизни, нужно позаботиться о гармонии с окружающим миром и природой, - подчеркнула Крупина.
Около 2,5 млрд рублей направят на реализацию национального проекта «Культура». Планируется создание двух виртуальных концертных зала.
Как сообщила экономист в работе над бюджетом департамент придерживался отработанного практикой принципа: не допускать ни словесного, ни бюджетного популизма.
Однако, депутаты двух фракций ЛДПР и "Справедливая Россия" в ходе обсуждения заявили, что не поддержат проект предложенного бюджета. КПРФ пока свою позицию в данном вопросе не озвучила. Депутаты от "Единой России" не высказывали нареканий к проекту.