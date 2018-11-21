«Даже вспоминать противно» – бывшие менеджеры медцентра, который «разводил» тюменцев

Вероника рассказывает, что устроиться в клинику было не просто. Собеседование проходило в несколько этапов, там же будущих менеджеров обучали методикам продаж медицинских услуг.
На первое групповое собеседование пришло человек 20. Но после нескольких отборочных собеседований оставалось человека 2-3, которые уже понимали, как им нужно было работать.Вероника, бывший менеджер по продажам в клинике.
Ни о каком официальном оформлении работников речи не шло: без трудового договора и с зарплатой в конверте.
По словам Вероники, со временем она поняла, что в клинике не лечат людей, а «впаривают» услуги. В обязанности менеджера входила продажа абонемента, который включал курс процедур на разных аппаратах по снижению веса.
«Человеку в уши запинывали, что если пациент не купит этот абонемент, то он скоро умрет, если не похудеет», - говорит Вероника.
Менеджеров обучали врачебной терминологии с помощью просмотров видеороликов популярных телепередач. После общения с "продвинутым продавцом" для создания еще большей уверенности терапевт назначал анализы потенциальному клиенту. Затем планировался "индивидуальный курс лечения", который на самом деле был для всех одинаковым.
Работа менеджеров заключалась не только в первоначальной сделке, но и постоянной продаже дополнительных процедур. В ход шли все методы, в том числе и агрессивный маркетинг.
Например, я говорила, что курс стоит 360 тыс. рублей, но потом сообщала, что только для них сделаю льготную скидку, и лечение обойдется в 150 тыс. рублей. Клиенты сразу соглашались и готовы были брать кредит, который тут же оформляли. Еще добавляла, чтобы они никому не говорили, что я им сделала скидку. Вероника
Анализы клиентам делали по договору в независимой лаборатории, поэтому у персонала клиники на руках были реальные результаты обследования пациентов.
Так, сотрудники медцентра выявили у одной пациентки ВИЧ, но не стали ей сообщать об этом, чтобы та не расторгла с ними договор.
Менеджера предупредили, чтобы не сообщала клиентке, которая уже начала расплачиваться за кредит. Условия работы, понимание того, что Вероника именно обманным путем навязывает услуги медцентра, а также неофициальное трудоустройство с задержками зарплаты, вынудили ее уволиться.
Ольга проработала в клинике три месяца. Она отметила, что текучка среди персонала была приличная. Со временем, многие понимали, что это не просто агрессивный маркетинг, а настоящий обман пациентов.
Сами менеджеры, не имея медобразования, делали первичный анализ здоровья с помощью корейского аппарата "Мультискан". Диагностику проводили с помощью четырех пластин, на которые кладут ладони и ставят ступни. При этом во многих СМИ страны сообщают об обманутых гражданах, которые клюнули на удочку мошенников, проверяли состояние здоровья с помощью аналогичного аппарата. На известном сайте аналогичный б/у прибор можно купить за 180 тыс. рублей.
Ольга добавляет, что в клинике также использовали другие аппараты, имеющие массу противопоказаний.
«Ультразвуковая кавитация, криолиполиз, вакумнороликовый массаж - они противопоказаны для бабушек, у которых, например, высокое давление, а если есть раковые заболевания, тем более. Но политика центра - главное боремся с жиром, остальное не важно».
Ольга вспоминает, что методы психологического воздействия на клиентов действительно были агрессивные. Нужно было создать у пациента необходимость в этой услуге, а главное - срочность. Если пациенты догадывались о неэффективности лечения и пытались расторгнуть договор, руководство клиники шло на ухищрения.
При первом визите мы говорили, что нужно сейчас оплатить, а то вы потеряете льготное место. {...} А когда пациенты приходили с противопоказаниями и хотели расторгнуть им отвечали, поскольку вы со скидкой приобрели абонемент, то нужно дождаться пациента, у которого будут те же противопоказания, чтобы он занял ваше место, и затягивали расторжение на 2-3 месяца, в это время клиент продолжал платить кредит, иначе можно допустить просрочку и испортить кредитную историю.Ольга, бывший менеджер по продажам медицинского центра
При этом Ольга рассказывает, что в центре работали и хорошие врачи, при общении с которыми не возникало настороженности. Например, молодой врач-терапевт только после вуза пришел работать для практики. После каждого приема он выходил покурить, вспоминает Ольга. Когда он понял, что руководству клиники важно не здоровье, а деньги, то уволился.
Врачи, видя противопоказания, не хотели проводить процедуры, но на планерках руководитель Юлия стучала кулаком по столу и кричала: Я сказала брать на лечение!Ольга
В конце беседы Ольга добавила, что «даже вспоминать противно, что за работа была, одна подлость».
20 ноября пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области опубликовала информацию о пресечении деятельности в Тюмени медцентра который навязывал услуги своим пациентам загоняя их в кредиты. Причиненный ущерб оценивается в миллионах рублей. Организация работала с 2015 по сентябрь 2018 года.