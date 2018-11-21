«Даже вспоминать противно» – бывшие менеджеры медцентра, который «разводил» тюменцев

При первом визите мы говорили, что нужно сейчас оплатить, а то вы потеряете льготное место. {...} А когда пациенты приходили с противопоказаниями и хотели расторгнуть им отвечали, поскольку вы со скидкой приобрели абонемент, то нужно дождаться пациента, у которого будут те же противопоказания, чтобы он занял ваше место, и затягивали расторжение на 2-3 месяца, в это время клиент продолжал платить кредит, иначе можно допустить просрочку и испортить кредитную историю.Ольга, бывший менеджер по продажам медицинского центра