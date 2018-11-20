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Лучшие бильярдисты мира соберутся 28 ноября в Тюмени

20 ноября 2018, 14:00
Фото: flickr.com
В областной столице с 28 ноября по 1 декабря пройдет чемпионат мира по бильярдному спорту «Свободная пирамида». По информации организаторов, в город приедут бильярдисты из 24 стран СНГ, Финляндии, Германии, США и другие.
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Тюмень

Мероприятие пройдет в спортивно-оздоровительном комплексе «Здоровье». В течении нескольких дней любитель бильярда смогут наблюдать за ходом соревнований в прямом эфире на сайте Федерации бильярдного спорта РФ. Общее количество заявленных участников 96. Для всех желающих будет организован вход по билетам.

В 2015 году тюменская бильярдистка смогла завоевать серебро на чемпионате мира в Египте. Анастасия Нечаева в 2014 году в Индии со счётом 2:5 уступила Венди Янс, которая в четвёртый раз заработала золотой титул чемпионата мира, организованный международной федерацией бильярда и снукера.

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#Новости#Бильярд#Тюмень#Александр Мязин#Спорт
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