Лучшие бильярдисты мира соберутся 28 ноября в Тюмени

В 2015 году тюменская бильярдистка смогла завоевать серебро на чемпионате мира в Египте. Анастасия Нечаева в 2014 году в Индии со счётом 2:5 уступила Венди Янс, которая в четвёртый раз заработала золотой титул чемпионата мира, организованный международной федерацией бильярда и снукера.