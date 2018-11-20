Эксперты не видят возможностей для роста реальных доходов россиян в 2019 году

В частности реальный располагаемый доход населении по самым оптимистичным сценариям вырастет на 1,5%, однако не исключается, что показатель продолжит падение. При этом реальная зарплата вырастет на 4 - 6%. Аналитики отмечают, что такого роста может быть недостаточно для преодоления инфляции компенсирования стагнации в экономике. Еще один фактор, который не будет способствовать росту реальных доходов - увеличение количества кредитов.