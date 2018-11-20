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Эксперты не видят возможностей для роста реальных доходов россиян в 2019 году

20 ноября 2018, 14:30
Фото: flickr.com
По прогнозам экспертов, реальные доходы населения в 2019 году резко замедлят свой рост. Специалисты Финансового университета при правительстве РФ сделали данный вывод исходя из потребительских настроений в стране в октябре этого года.

В частности реальный располагаемый доход населении по самым оптимистичным сценариям вырастет на 1,5%, однако не исключается, что показатель продолжит падение. При этом реальная зарплата вырастет на 4 - 6%. Аналитики отмечают, что такого роста может быть недостаточно для преодоления инфляции компенсирования стагнации в экономике. Еще один фактор, который не будет способствовать росту реальных доходов - увеличение количества кредитов.

Более того, в 2019 году вырастет НДС с 18% до 20%. Специалисты отмечают, что в большинстве субъектов РФ перспективы роста благосостояния граждан весьма сомнительны.

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