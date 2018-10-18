У тюменских юнармейцев из Ялуторовска появилось собственное знамя и форма

Движение было создано в 2016 году по инициативе Минобороны. Сегодня «Юнармия» объединяет более 260-ти тысяч школьников со всей России для возрождения старых добрых традиций детских и подростковых организаций, а также для патриотического воспитания молодежи. Численность общества постоянно растет. Например, в минувшую субботу, 13 октября в Калининграде в ряды «Юнармии» вступили 63 школьника. А 16 октября пополнились ряды курского отделения «Юнармии». Многие дети, присоединяясь к движению сегодня, в будущем планируют стать военными.