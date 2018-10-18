У тюменских юнармейцев из Ялуторовска появилось собственное знамя и форма

Заместитель директора городского «Аванпоста» Игорь Ревякин передал символ с профилем орла руководителю городского штаба «Юнармии» Елене Петелиной. Также он вручил грамоту за активное участие в патриотических мероприятиях.
Это уже второе знаковое событие для тюменских юнармейцев за последний месяц. На прошлой неделе при поддержке губернатора Александра Моора,отделению вручили форму: ярко-красные береты и футболки, толстовки, брюки и ботинки-берцы песочного цвета. Ребята обновкой очень довольны, теперь по стильному обмундированию без труда можно узнать об их принадлежность к «Юнармии».
Движение было создано в 2016 году по инициативе Минобороны. Сегодня «Юнармия» объединяет более 260-ти тысяч школьников со всей России для возрождения старых добрых традиций детских и подростковых организаций, а также для патриотического воспитания молодежи. Численность общества постоянно растет. Например, в минувшую субботу, 13 октября в Калининграде в ряды «Юнармии» вступили 63 школьника. А 16 октября пополнились ряды курского отделения «Юнармии». Многие дети, присоединяясь к движению сегодня, в будущем планируют стать военными.
«Я хочу в будущем стать военным, пойти учиться в военный институт. Это все связано, поэтому я пошел в Юнармию. Это моя мечта — быть военным. Будут базовые знания, маршировать научат, еще что-нибудь, и это помогает при поступлении», – говорит новобранец Андрей Тарасов.
Быть юнармейцем очень увлекательно, признаются дети. У ребят очень насыщенная жизнь.
Мы и в Москву ездили, нас Фомин приглашал, заместитель министра обороны, мы там по всем музеям ходили. В Десногорск также я ездила, мы заняли 2-ое место. Мы там бегали, лазили, прыгали, жили в полевых условиях,рассказала участница движения Анастасия Баранова.
Ребята также регулярно посещают юнармейские лагеря. Там они не только отдыхают, но и приобретают знания в области военной службы, технических наук, ОБЖ, физической культуры и спорта.