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Школьное питание в Тюмени организуется вне конкурсных процедур

18 октября 2018, 16:00
В Тюменской городской Думе прошло заседание депутатов на котором поднимался вопрос организации школьных обедов. Чиновники отметили, что доля расходов на образование в бюджете города около 50%, однако горожане продолжают жаловаться на поставщиков продуктов в школы.
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Тюмень

В настоящее время исполнение бюджета по организации питания в учебных заведениях составила за первые 6 месяцев 2018 года почти 90%. Депутаты напомнили, что недавно несколько тюменских школ расторгнули договор с одним из поставщиков после многочисленных жалоб и обсудили вопросы повышения качества работы подобных организаций.

На данный момент городской бюджет выделяет субсидии на каждого учащегося в размере от 15 – до 123 рублей на обеды.

Между тем замглавы Тюмени Вера Соловьева сообщила, что вопрос повышения качества услуг подрядных организаций поставляющих продукты в школы находится на этапе поиска решения. Однако на данный момент договора с организациями заключаются вне конкурсных процедур.

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#Новости#Детское питание#Школы#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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