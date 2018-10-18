Школьное питание в Тюмени организуется вне конкурсных процедур

В настоящее время исполнение бюджета по организации питания в учебных заведениях составила за первые 6 месяцев 2018 года почти 90%. Депутаты напомнили, что недавно несколько тюменских школ расторгнули договор с одним из поставщиков после многочисленных жалоб и обсудили вопросы повышения качества работы подобных организаций.
На данный момент городской бюджет выделяет субсидии на каждого учащегося в размере от 15 – до 123 рублей на обеды.
Между тем замглавы Тюмени Вера Соловьева сообщила, что вопрос повышения качества услуг подрядных организаций поставляющих продукты в школы находится на этапе поиска решения. Однако на данный момент договора с организациями заключаются вне конкурсных процедур.