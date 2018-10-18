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Обвиняемая в экстремизме за размещение мемов россиянка уехала из страны

18 октября 2018, 11:30
Россиянка Мария Мотузная, которую обвиняют в экстремизме за мемы в соцсетях уехала из страны. В настоящее время девушка находится на Украине и заявляет, что не будет просить там политического убежища.

Ранее в отношении Марии Мотузной было возбуждено уголовное дело по статье "Экстремизм" за размещение в социальных сетях мемов, содержащих признаки побуждения вражды по расовому признаку и унижающих достоинство людей по вере. Также ей инкриминировали статью 148 УК РФ - оскорблении чувств верующих.

Мария Мотузная жила в России в Алтайском крае, где за последнее время было возбуждено несколько уголовных дел по статье "Экстремизм" за мемы и репосты в социальных сетях.

По словам экспертов, во всех этих делах было доказано наличие признаков побуждения вражды и ненависти в картинах, которые пользователи репостили себе на стену.

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#Новости#Суды#Уголовное дело#Соцсети#Россия#Экстремизм#Наиль Каримов#Политика
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