Обвиняемая в экстремизме за размещение мемов россиянка уехала из страны

Ранее в отношении Марии Мотузной было возбуждено уголовное дело по статье "Экстремизм" за размещение в социальных сетях мемов, содержащих признаки побуждения вражды по расовому признаку и унижающих достоинство людей по вере. Также ей инкриминировали статью 148 УК РФ - оскорблении чувств верующих.
Мария Мотузная жила в России в Алтайском крае, где за последнее время было возбуждено несколько уголовных дел по статье "Экстремизм" за мемы и репосты в социальных сетях.
По словам экспертов, во всех этих делах было доказано наличие признаков побуждения вражды и ненависти в картинах, которые пользователи репостили себе на стену.