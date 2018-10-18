Обвиняемая в экстремизме за размещение мемов россиянка уехала из страны

Россиянка Мария Мотузная, которую обвиняют в экстремизме за мемы в соцсетях уехала из страны. В настоящее время девушка находится на Украине и заявляет, что не будет просить там политического убежища.