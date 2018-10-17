В Голышмановском районе банкротят крупнейшее сельхозпредприятие

В 2016 году зерновые культуры в ООО «Сибирия» занимали почти четыре тысячи гектаров. Сельхозпредприятие на тот момент находилось в числе лидеров на обмолоте зерновых. Годовой доход за 2017 года составил 418 млн 134 тыс. рублей.