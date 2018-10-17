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В Голышмановском районе банкротят крупнейшее сельхозпредприятие

17 октября 2018, 18:30
Некогда крупнейшее предприятие по выращиванию зерновых в Голышмановском районе проходит процедуру банкротства. Основной кредитов требует более 400 млн рублей.
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Тюмень

11 октября сельхозпредприятию ООО "Сибирия" по выращиванию зерновых культур в Голышмановском районе назначен конкурсный управляющий, им стал Александр Зубарев. Предприятие в деревне Боровлянка признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства сроком на 6 месяцев.

В 2016 году зерновые культуры в ООО «Сибирия» занимали почти четыре тысячи гектаров. Сельхозпредприятие на тот момент находилось в числе лидеров на обмолоте зерновых. Годовой доход за 2017 года составил 418 млн 134 тыс. рублей.

Сумма требованию кредитора АО Банк «СНГБ» составила 423 млн 917 тыс. рублей, в том числе 386,5 млн основного долга, 37 млн 363 тыс. рублей - проценты и 53,5 тыс. рублей суммы неустойки.

Следующее судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве запланировано на 15 апреля 2019 года.

#Новости#Банкротство#Тюменская область#Тюмень#Юлия Глазова#Экономика
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