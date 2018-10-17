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Тюменские производители продали северянам более 12 тонн еды

17 октября 2018, 16:00
23 предприятия тюменского региона реализовали в городах Ямала и Югры 12,5 тонн продукции на ярмарках, прошедших 5-6 октября.

Северяне приобретали молочную, мясную, рыбную продукцию, полуфабрикаты, консервы, масло.

Было продано 100% молочной продукции, 85% рыбной и 88% привезенных яиц.

На некоторых площадках увеличить продажи помогла дегустация продукции - к примеру, жителям Когалыма предлагалось попробовать мясные полуфабрикаты. В результате было продано 4 тонны продуктов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в дальнейшем пообещал расширить объем и ассортимент тюменских продуктов питания, которые поставляются в округа.

До конца года будет проведено еще шесть подобных ярмарок. Ближайшие пройдут в Надыме и Новом Уренгое.

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#Новости#Правительство Тюменской области#Ярмарка#Тюмень#Алена Печур#Экономика
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