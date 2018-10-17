Тюменские производители продали северянам более 12 тонн еды

Северяне приобретали молочную, мясную, рыбную продукцию, полуфабрикаты, консервы, масло.
Было продано 100% молочной продукции, 85% рыбной и 88% привезенных яиц.
На некоторых площадках увеличить продажи помогла дегустация продукции - к примеру, жителям Когалыма предлагалось попробовать мясные полуфабрикаты. В результате было продано 4 тонны продуктов.
Губернатор Тюменской области Александр Моор в дальнейшем пообещал расширить объем и ассортимент тюменских продуктов питания, которые поставляются в округа.
До конца года будет проведено еще шесть подобных ярмарок. Ближайшие пройдут в Надыме и Новом Уренгое.