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Тюменские депутаты не хотят безвозмездно делиться имуществом города

17 октября 2018, 19:08
На заседании комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской городской Думы перед депутатами встал вопрос о передаче муниципальной собственности в федеральную собственность. Депутаты активно обсуждали процессуальный вопрос, но все равно утвердили передачу имущества.
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Тюмень

Директор департамента имущественных отношений Тюмени Елена Уляшева предлагала депутатам утвердить в перечне имущества, передаваемого в федеральную собственность, дом по улице Льва Толстого, 35. В нем находятся Управление Россельхознадзора и Управление Мировых судей по Тюменской области.

Мы-то депутатские помещения не можем найти, а я знаю в каком они состоянии находятся. Тем более мы не можем предоставить помещения для общественных организацийговорит Мурат Тулебаев

Депутаты предложили в будущем администрации города детально изучить закон, по которому они передают в собственность помещения. А также в отношении федеральных и областных органов ставить условия, чтобы не просто безвозмездно передавать собственность, а договариваться о покупке этой собственности.

«Россельхознадзор – федеральная структура, деньги есть. Почему мы все время должны передавать. У нас область все время пытается, что-то отжать», – добавляет Тулебаев.

Елена Уляшева сослалась, что эти учреждения тоже трудятся на благо жителей города, и, как правило, находятся в этих помещениях еще с 90-х годов.

Перед голосованием я предлагаю записать в протокол формулировку, которая рекомендует администрации рассмотреть эти помещения с целью извлечения дохода в городской бюджет подытожила председатель комиссии Ольга Величко.

Тем не менее, все единогласно проголосовали за передачу собственности.

#Новости#Муниципальная собственность#Депутаты#Тюменская городская Дума#Тюмень#Юрий Норицын#Политика
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