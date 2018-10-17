Тюменские депутаты не хотят безвозмездно делиться имуществом города

Директор департамента имущественных отношений Тюмени Елена Уляшева предлагала депутатам утвердить в перечне имущества, передаваемого в федеральную собственность, дом по улице Льва Толстого, 35. В нем находятся Управление Россельхознадзора и Управление Мировых судей по Тюменской области.
Мы-то депутатские помещения не можем найти, а я знаю в каком они состоянии находятся. Тем более мы не можем предоставить помещения для общественных организацийговорит Мурат Тулебаев
Депутаты предложили в будущем администрации города детально изучить закон, по которому они передают в собственность помещения. А также в отношении федеральных и областных органов ставить условия, чтобы не просто безвозмездно передавать собственность, а договариваться о покупке этой собственности.
«Россельхознадзор – федеральная структура, деньги есть. Почему мы все время должны передавать. У нас область все время пытается, что-то отжать», – добавляет Тулебаев.
Елена Уляшева сослалась, что эти учреждения тоже трудятся на благо жителей города, и, как правило, находятся в этих помещениях еще с 90-х годов.
Перед голосованием я предлагаю записать в протокол формулировку, которая рекомендует администрации рассмотреть эти помещения с целью извлечения дохода в городской бюджет подытожила председатель комиссии Ольга Величко.
Тем не менее, все единогласно проголосовали за передачу собственности.