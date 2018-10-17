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Тюменка Наталия Остякова стала Лауреатом конкурса вокалистов «Янтарный соловей»

17 октября 2018, 13:30
Тюменка Наталия Остякова выступила во второй номинации XI международного конкурса вокалистов имени Зары Долухановой «Янтарный соловей» и стала его Лауреатом, также она была удостоена приза «За лучшее исполнение песни из мюзикла и телефильма».
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Тюмень

XI международный конкурс вокалистов имени Зары Долухановой «Янтарный соловей» проходил в Калининград с 8 по 14 октября, в этом году он был посвящен 100-летию со дня рождения певицы Зары Александровны Долухановой. В жюри конкурса вошли музыканты из России, США, Чехии, Казахстана, Армении.

В 2018 году на конкурс, который проходит в 11 раз, заявились 150 вокалистов из 16 стран. За призы боролись вокалисты из России, Армении, Казахстана, Литвы, Молдавии, США, Турции, Узбекистана, Чехии, Хорватии и других стран. Российские участники представили более 30 субъектов страны.

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