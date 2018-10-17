Тюменка Наталия Остякова стала Лауреатом конкурса вокалистов «Янтарный соловей»

В 2018 году на конкурс, который проходит в 11 раз, заявились 150 вокалистов из 16 стран. За призы боролись вокалисты из России, Армении, Казахстана, Литвы, Молдавии, США, Турции, Узбекистана, Чехии, Хорватии и других стран. Российские участники представили более 30 субъектов страны.