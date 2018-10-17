Рост сбережений россиян упал до минимума за 15 лет

По словам экспертов 3,6% доходов жители России вложили в депозиты и ценные бумаги. 2,3% накоплений были направлены на «прочие» сбережения. Банковские вклады и инвестиции в недвижимость остаются наиболее популярными способами вложения финансов у россиян. Между тем экономисты отмечают рост расходов по розничным кредитам и оплату товаров и услуг.
В статистике отсутствуют вложения в валютные депозиты и покупка валюты в обменных пунктах. Экономисты ЦБ РФ считают, что норма сбережений россиян снизилась в апреле этого года из-за курсовых разниц.
В первом полугодии 2018 года депозиты выросли на 2,1 трлн рублей, или на 8%, однако доходы населения увеличились на 2,6%.