Полиция задержала бывшего начальника милиции поселка на Ямале после 13 лет розыска

В начале 2004 года Сильченко совместно с другими фигурантами дела похитил потерпевшего по уголовному делу, возбужденному против сотрудников силовых служб. Его привезли в один из гаражей и заковали в наручники. Далее потерпевшего напоили и угрожали убить, если тот не откажется от своих показаний.