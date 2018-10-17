Полиция задержала бывшего начальника милиции поселка на Ямале после 13 лет розыска

В начале 2004 года Сильченко совместно с другими фигурантами дела похитил потерпевшего по уголовному делу, возбужденному против сотрудников силовых служб. Его привезли в один из гаражей и заковали в наручники. Далее потерпевшего напоили и угрожали убить, если тот не откажется от своих показаний.
Через 1,5 года состоялся суд, который признал бывшего начальника виновным в похищении человека и принуждении к даче ложных показаний. В общей сложности бывший сотрудник милиции получил 7 лет строгого режима. Но сразу после суда злоумышленнику удалось скрыться.
Сильченко был задержан в сентябре 2018 года в Краснодарском крае и отправлен в колонию.