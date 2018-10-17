Окружной суд Сургута разрешил использовании полигона ТБО до 2021 года

Сообщается, что сроки работы объекта были продлены до конца 2020 года. Стражи правопорядка утверждали, что полигон ТБО представляет опасность для находящегося рядом аэропорта, однако судьи не согласились с данной точкой зрения. Более того на заседании отметили, что закрытие свалки может создать риски для жителей Сургута.