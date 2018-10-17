Несмотря на господдержку, малый и средний бизнес продолжает тонуть

Согласно «майским указам» президента и планам Минэкономразвития, через шесть лет отрасль малого и среднего бизнеса – МСБ – должна насчитывать 25 млн. представителей. В мае 2018 года количество предпринимателей составляет 19,3 млн. Увеличить цифры намерены ростом доли малого и среднего предпринимательства в экспорте до 10%, и с 22,3% до 40% - в области экономики.
В Счетной палате сочли такие планы слишком оптимистичными и напомнили, что поддержка предпринимателей за 2014-2017 года не привела к нужным итогам. Таким образом, не получилось ежегодно увеличивать долю среднего и малого бизнеса на 1%, чтобы достичь желаемого к 2030 году. То есть через шесть лет доля составит 28%-29%, а не запланированные 40%.
Даже в сложной для развития бизнеса ситуации некоторые эксперты видят возможности. Бывший управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев выделяет позитивную динамику и в качестве аргументов выделяет финансовую помощь, программы рефинансирования кредитов, разные субсидии, доступные малому и среднему бизнесу.
Программы поддержки МСП появились еще в 1996 году. Тогда появилась национальная программа поддержки малого и среднего бизнеса, основной Закон «О государственной поддержке МСП». Был образован специальный Государственный Комитет развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Но дальше формальных документов и программ так ничего и не пошло.
На сегодняшний день правительство оказывает поддержку МСП скорее демонстративно. Госкомпании и бюджетников обязали часть закупок проводить у частников, дали послабления в налоговом режиме, зашла речь о льготных кредитах, проводятся программы обучения предпринимателей. Но в результате господдержка снова не дала ощутимых результатов, точнее усложнила рост малого бизнеса до среднего.
Председатель Комитета Торгово-промышленной палаты Москвы по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк называет болезненным переход из малого в средний бизнес. По ее мнению, причина в том, что у бизнесмен в таком случае лишается ряда налоговых и надзорных послаблений. И вместо роста в полноценное крупное предприятие дробит бизнес, оставаясь в зоне малого.
Специалистов тревожит тот факт, что малый бизнес намеренно не хочет расти. Достаточно вспомнить трагедию в Кемерово, где ТЦ был занят владельцами и арендаторами, относящимися к малым предпринимателям. Многие нормы контроля на них не распространяются. Коммерсанты не растут до бизнесменов, потому что выгоднее не нести ответственность.
Правительство не понимает природу малого бизнеса и поэтому, то, о чём говорит правительство – какие-то кредиты малому бизнесу, какие-то попытки заставить сети покупать продукцию малого бизнеса, разговоры об участии малого бизнеса в закупках госкорпораций – это то, что не нужно в принципе, - считает Сергей Жаворонков, cтарший научный сотрудник Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара.
Представитель «Опоры России» и генеральный директор компании, которая производит системы пожаротушения, Антон Оника рассказывает о проблемах с субсидиями. Оказалось, что их предоставляют на оборудование, но не на оснастку, цена которой составляет 30% от стоимости оборудования.
Сомнения имеются и с бизнесом в сельскохозяйственной сфере. По оценке IPT Group, льготный кредит одобряют 15-18% из заявленных. Банки, перестраховываясь, выбирают работу со большими агрохолдингами. Также и с инвестиционными кредитами: Министерство сельского хозяйства соглашается финансировать большие компании, но не фермерские хозяйства. По оценке Центра агропродовольственной политики, около половины всех субсидий достается лишь 1,2% сельскохозяйственных организаций.
Собеседник-гендиректор говорит о невозможности получения помощи при развитии деятельности по мусоропереработке в Московской области. Таким образом, ожидания малого и среднего бизнеса остаются без ответа. Сам процесс помощи этой сферы для чиновников важнее реального результата.
По данным Счётной палаты, за 2,5 года из федерального бюджета регионам на поддержку МСП выделили 34,4 млрд. рублей, но по факту отчитались об использовании лишь 9,3 млрд. рублей. Чаще всего полученные федеральные средства регионы хранят на банковских депозитах. Вот и получается, что малый и средний бизнес не интересует чиновников, у которых свой интерес: заработать на нецелевом использовании выделенных средств.