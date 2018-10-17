Несмотря на господдержку, малый и средний бизнес продолжает тонуть

В Счетной палате сочли такие планы слишком оптимистичными и напомнили, что поддержка предпринимателей за 2014-2017 года не привела к нужным итогам. Таким образом, не получилось ежегодно увеличивать долю среднего и малого бизнеса на 1%, чтобы достичь желаемого к 2030 году. То есть через шесть лет доля составит 28%-29%, а не запланированные 40%.