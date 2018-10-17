Использование онлайн-касс позволит бизнесу экономить время и деньги

В Альфа-банке предоставляют поддержку бизнесменам на всех этапах покупки и установки онлайн-касс. У банков также есть возможность получить налоговый вычет за покупку оборудования. Кроме этого, есть функция аренды на два года, тогда бизнесмену не придется выкупать технику за более чем десятки тысяч рублей. Аренда предусматривает плату до 2400 рублей в месяц, оформление договора ОФД и регистрацию в налоговой службе. В стоимость аренды фискальный накопитель не входит (его цена 6-10 тысяч рублей). Это сделано с той целью, чтобы предприниматель мог получить вычет в налоговой.