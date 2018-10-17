Использование онлайн-касс позволит бизнесу экономить время и деньги

До 1 июля следующего года онлайн-кассами в России должны обзавестись все коммерческие предприятия, в том числе, индивидуальные предприниматели и торговые автоматы и другие организации, не требующие наемного персонала, сообщает Newsnn.
При этом за несоблюдение закона полагается штраф внушительного размера. Так, ИП за отсутствие оборудования может заплатить от 10 тысяч до половины размера выручки. Для ООО минимальный штраф составляет 30 тысяч рублей и доходит до 100% дохода. Если оборот компании превышает один миллион рублей, а кассы не используются, деятельность организации могут приостановить на 90 дней. А должностных лиц, которые допустили это нарушение, могут дисквалифицировать сроком на два года.
Схема установки тоже не требует значительных вложений: нужно купить подходящее оборудование, выбрать удобного оператора фискальных данных (ОФД), купить электронную цифровую подпись (ЭЦП), а затем подключить онлайн-кассу к платформе ОФД и встать на учет в ФНС с помощью ЭЦП. В процессе выбора кассы важно ориентироваться не на устройства, а на масштабы компании. Чем крупнее предприятие, тем больший набор функций нужен кассовому аппарату.
Переход к электронным кассам позволит предпринимателям не только экономить время, но и значительно сократить организационные затраты. По мнению директора по инновационным и POS-сервисам Альфа-Банка Владимира Канина, основная и самая очевидная выгода для бизнесмена состоит в получении анализа своего товарооборота, что позволит вести дела осознанно. И если раньше товар заказывался «на глазок» и таким же образом проводились акции и скидки, то теперь все необходимые сведения будут на руках, нужно будет только их просмотреть и проанализировать.
Благодаря кассе можно будет увидеть полную аналитику, исключить мошенничество наемного персонала, если кто решит продать через компанию свои товары. Также это позволит сравнивать результаты торговли при наличии нескольких торговых точек.
В Альфа-банке предоставляют поддержку бизнесменам на всех этапах покупки и установки онлайн-касс. У банков также есть возможность получить налоговый вычет за покупку оборудования. Кроме этого, есть функция аренды на два года, тогда бизнесмену не придется выкупать технику за более чем десятки тысяч рублей. Аренда предусматривает плату до 2400 рублей в месяц, оформление договора ОФД и регистрацию в налоговой службе. В стоимость аренды фискальный накопитель не входит (его цена 6-10 тысяч рублей). Это сделано с той целью, чтобы предприниматель мог получить вычет в налоговой.
На электронные торговые площадки ответственность тоже распространяется. Они должны отправлять копии чеков покупателям на электронные адреса или смс-сообщениями в течение суток. В случае нарушения закона предпринимателя тоже будет ждать штраф.