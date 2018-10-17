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85 000 человек перевезли в Турцию с помощью прямых рейсов из аэропортов Югры

17 октября 2018, 07:00
Из трех аэропортов Югры за последние 6 месяцев 2018 года около 85 000 пассажиров вылетели в Турцию.
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Югра

Сообщается, что аэропорты Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска регулярно отправляют чартерные рейсы в основные курортные направления России. Помимо Турции открыты рейсы в Тунис и Таиланд. Авиарейсы в основные тайские города состоятся 20 и 21 октября.

Ожидается, что авиасообщение с Таиландом будет востребовано до конца апреля следующего года. Для местных туристов постоянно будет действовать возможность вылета во Вьетнам из аэропорта Сургута.

С конца октября 2018 года открывается прямой авиарейс из Тюмени в Китай. До этого местные туроператоры на протяжении нескольких лет использовали для полетов в Хайнань аэропорты Омска, Новосибирска и других городов России. Расчетное время полета составляет около 9 часов.

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#Новости#Югра#Авиация#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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