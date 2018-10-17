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500 собственников аварийных домов в Тюменской области получат компенсации в 2019 году

17 октября 2018, 20:00
В Тюменском регионе общая площадь жилых зданий в аварийном состоянии составляет 279 220 кв. м. Это 947 жилых домов. Новых квартир ждут почти 17 000 тюменцев.

Сообщается, что за 4 года в регионе расселили около 615 зданий признанных аварийными до 2012 года. Около 25% средств на расселение выделено областным фондом ЖКХ, остальное поступило из регионального и местных бюджетов. В реализации программы участвуют тюменские застройщики.

На начало октября этого года из областного бюджета выделены деньги на расселение 959 жилых помещений. Новую жилплощадь должны получить более 2 000 жителей Тюменской области. В следующем году 500 собственников аварийного жилья получат компенсации для покупки квартир, что составляет более 18 000 кв. м.

Предполагается, что в 2019 году субъектам РФ будет оказана финансовая помощь в решении вопросов расселения граждан из ветхих домов.

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#Новости#Тюменская область#Аварийное жилье#Александр Мязин#Экономика
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