500 собственников аварийных домов в Тюменской области получат компенсации в 2019 году

Сообщается, что за 4 года в регионе расселили около 615 зданий признанных аварийными до 2012 года. Около 25% средств на расселение выделено областным фондом ЖКХ, остальное поступило из регионального и местных бюджетов. В реализации программы участвуют тюменские застройщики.