500 собственников аварийных домов в Тюменской области получат компенсации в 2019 году

Сообщается, что за 4 года в регионе расселили около 615 зданий признанных аварийными до 2012 года. Около 25% средств на расселение выделено областным фондом ЖКХ, остальное поступило из регионального и местных бюджетов. В реализации программы участвуют тюменские застройщики.
На начало октября этого года из областного бюджета выделены деньги на расселение 959 жилых помещений. Новую жилплощадь должны получить более 2 000 жителей Тюменской области. В следующем году 500 собственников аварийного жилья получат компенсации для покупки квартир, что составляет более 18 000 кв. м.
Предполагается, что в 2019 году субъектам РФ будет оказана финансовая помощь в решении вопросов расселения граждан из ветхих домов.