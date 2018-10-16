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Жители одного из домов в Тюмени жалуются на отсутствие отопления в квартирах

16 октября 2018, 19:00
В Тюмени несколько недель назад стартовал отопительный сезон, однако квартиры части жителей областной столицы до сих пор без тепла. Жительница дома Солнечного проезда, 7 заявила, что на 16 октября в ее квартире до сих пор холодно.
Сюжет
Тюмень

Собственник жилья обращалась в свою управляющую компанию около недели, однако тепла нет. По ее словам УК постоянно обещает вызвать сантехника, но в квартире до сих пор холодно.

Между тем горожане посоветовали тюменке обратиться в жилищную инспекцию и написать электронное заявление в администрацию города.

Позвонила 051, нет, говорят, параметры нормальные. Вчера добилась встречи представителя теплосетей с представителем УК: сразу стало тепло. По опыту предыдущих лет: пока не напишешь в УК претензию, а себе экземпляр со входящим, не почешутся, прокомментировала ситуацию подписчица тюменского паблика.

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#Новости#Отопление#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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