Жители одного из домов в Тюмени жалуются на отсутствие отопления в квартирах

В Тюмени несколько недель назад стартовал отопительный сезон, однако квартиры части жителей областной столицы до сих пор без тепла. Жительница дома Солнечного проезда, 7 заявила, что на 16 октября в ее квартире до сих пор холодно.

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