Жители одного из домов в Тюмени жалуются на отсутствие отопления в квартирах

Собственник жилья обращалась в свою управляющую компанию около недели, однако тепла нет. По ее словам УК постоянно обещает вызвать сантехника, но в квартире до сих пор холодно.
Между тем горожане посоветовали тюменке обратиться в жилищную инспекцию и написать электронное заявление в администрацию города.
Позвонила 051, нет, говорят, параметры нормальные. Вчера добилась встречи представителя теплосетей с представителем УК: сразу стало тепло. По опыту предыдущих лет: пока не напишешь в УК претензию, а себе экземпляр со входящим, не почешутся, прокомментировала ситуацию подписчица тюменского паблика.