В Тюмени открылась поликлиника, похожая на детский сад

На улице Маршака 16 октября заработал филиал городской поликлиники № 8, где будут обслуживаться две тысячи детей.
В отделении - два кабинета педиатра, процедурный и прививочный кабинеты, кабинеты забора анализов, а также игровая комната с возможностью помотреть мультфильмы, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
По словам главы областного депздрава, внутри поликлиника больше похожа на детский сад, а не на больницу. Это сделано для того, чтобы у маленьких пациентов не развивался страх перед врачами.
Также после реконструкции поликлиника стала удобна для людей с ограниченными возможностями – появился пандус, кнопка вызова персонала, на полу и в холлах отделения положили тактильную плитку.