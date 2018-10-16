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В Тюмени открылась поликлиника, похожая на детский сад

16 октября 2018, 20:08
После реконструкции начало свою работу педиатрическое отделение в Тарманах.
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Тюмень

На улице Маршака 16 октября заработал филиал городской поликлиники № 8, где будут обслуживаться две тысячи детей.

В отделении - два кабинета педиатра, процедурный и прививочный кабинеты, кабинеты забора анализов, а также игровая комната с возможностью помотреть мультфильмы, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

По словам главы областного депздрава, внутри поликлиника больше похожа на детский сад, а не на больницу. Это сделано для того, чтобы у маленьких пациентов не развивался страх перед врачами.

Также после реконструкции поликлиника стала удобна для людей с ограниченными возможностями – появился пандус, кнопка вызова персонала, на полу и в холлах отделения положили тактильную плитку.

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