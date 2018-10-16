В Тюмени члены ОПГ получили сроки за многомиллионные автоподставы

Суть автоподставы заключалась в следующем. Члены банды провоцировали ДТП, где водитель дорогой машины будто бы наезжал на пешехода. Пострадавший представлялся высокопоставленным сотрудником правоохранительного органа из столицы, приехавшим в Тюмень. Он говорил, что по причине аварии повредил подарок за службу – дорогие часы. Объявлялись «свидетели». Аферисты склоняли водителя к тому, чтобы он просто заплатил за поврежденный предмет, а они, в свою очередь, не обращались бы в госавтоинспекцию.