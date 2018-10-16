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В Тюмени члены ОПГ получили сроки за многомиллионные автоподставы

16 октября 2018, 12:00
Шесть жителей Калининграда и один Махачкалы сядут в тюрьму на срок от трех до восьми лет общего режима за мошенничество с автоподставами. Такое решение озвучили в Центральном районном суде Тюмени.
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Тюмень

Сообщается – период с сентября 2013 года по июнь 2014 года ОПГ обманула шесть водителей на сумму около 3,6 млн. рублей. Еще пять не повелись на аферу – просили официально оформить ДТП.

Суть автоподставы заключалась в следующем. Члены банды провоцировали ДТП, где водитель дорогой машины будто бы наезжал на пешехода. Пострадавший представлялся высокопоставленным сотрудником правоохранительного органа из столицы, приехавшим в Тюмень. Он говорил, что по причине аварии повредил подарок за службу – дорогие часы. Объявлялись «свидетели». Аферисты склоняли водителя к тому, чтобы он просто заплатил за поврежденный предмет, а они, в свою очередь, не обращались бы в госавтоинспекцию.

Такие же махинации совершались в Челябинске. Там шесть участников в 2016-17 годах лишились свободы от трех до семи лет.

Создателя группировки объявляли в розыск, но год назад его нашли в Калининграде и отправили в Тюмень. Также четырех осужденных оштрафовали от 150 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Восьмого участника еще разыскивают.

#Новости#Автоподстава#Мошенничество#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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