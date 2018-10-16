nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В России могут начать штрафовать за участие несовершеннолетних в митингах

16 октября 2018, 14:30
В Госдуме предложили ввести наказание за вовлечение детей в митинги‍.

Из документов к проекту следует, что организаторов несанкционированных митингов будут штрафовать на сумму от 30 тыс. до 500 тыс. рублей за вовлечение в них несовершеннолетних.

Этот законопроект ни в коем случае не ставит под сомнение право людей на протест. Он направлен на то, чтобы политические педофилы не занимались своей грязной работой, пояснил депутат Евгений Ревенко.

Также он добавил, что под термином «вовлечение» понимается агитация и призывы прийти на мероприятие, распространяемые среди подростков.

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях обещает поддержать думский комитет по госстроительству и законодательству. Несмотря на то, что проект закона собираются рекомендовать к принятию в первом чтении, эксперты считают, что он не будет работать в предлагаемой формулировке.

Материалы по теме
В Тюмени оштрафован еще один организатор митинга в день выборов
#Новости#Штрафы#Госдума РФ#Несовершеннолетние#Митинги#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25