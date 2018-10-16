В России могут начать штрафовать за участие несовершеннолетних в митингах

Из документов к проекту следует, что организаторов несанкционированных митингов будут штрафовать на сумму от 30 тыс. до 500 тыс. рублей за вовлечение в них несовершеннолетних.
Этот законопроект ни в коем случае не ставит под сомнение право людей на протест. Он направлен на то, чтобы политические педофилы не занимались своей грязной работой, пояснил депутат Евгений Ревенко.
Также он добавил, что под термином «вовлечение» понимается агитация и призывы прийти на мероприятие, распространяемые среди подростков.
Изменения в Кодекс об административных правонарушениях обещает поддержать думский комитет по госстроительству и законодательству. Несмотря на то, что проект закона собираются рекомендовать к принятию в первом чтении, эксперты считают, что он не будет работать в предлагаемой формулировке.