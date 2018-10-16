В России могут начать штрафовать за участие несовершеннолетних в митингах

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях обещает поддержать думский комитет по госстроительству и законодательству. Несмотря на то, что проект закона собираются рекомендовать к принятию в первом чтении, эксперты считают, что он не будет работать в предлагаемой формулировке.