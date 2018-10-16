В 2018 году в Тюменской области открылось 11 новых производств

Помимо небольших предприятий в Тюменской области начали работу и крупные – была запущена третья очередь Антипинского НПЗ и мусоросортировочный завод в Тюмени.
До конца текущего года будут завершены не менее 12 проектов. Большая часть из них реализуется на территории индустриального парка «Боровский».
По данным пресс-службы областного правительства, за последнее десятилетие в регионе почти в три раза вырос объем промышленного производства. Только за 9 месяцев 2018 года индекс промышленного производства увеличился по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 9,7%. Более чем на 43% вырос объем инвестиций в основной капитал, на 13% - оборот у малого бизнеса.
Александр Моор подчеркнул, что работа с инвесторами – это главная задача властей. И для того чтобы взаимодействие было более продуктивным, каждому чиновнику необходимо относится к предпринимателям не как как к носителям денежных знаков, а как к партнерам, людям, которые помогают власти решать задачи социально-экономического развития региона.