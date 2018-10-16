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Тюмень заняла 20-е место в рейтинге добрососедских городов России

16 октября 2018, 16:45
Интернет-портал о недвижимости Domofond.ru опубликовал рейтинг отношения жителей РФ к своим соседям. Всего в исследовании приняло участие 150 крупных городов страны.
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Тюмень

Эксперты отмечают, что за последние три года средний бал добрососедства в стране равен 7,6. Лучше всего к своим соседям относятся жители юга России, в Сибири и на Урале. Хуже всего дела обстоят в городах Московской области. В голосовании участвовало 60 212 респондента.

На протяжении нескольких лет самым добрососедским городом России является Грозный. Столица Чеченской Республики показала результат в 9 баллов из 10 возможны. Вторую строчку занимает Нальчик – 8,3 балла. На третьем месте – Анапа.

В УрФО лучшие показатели отмечены в Сургуте – 9 место рейтинга, Каменск-Уральские – 13 место, Миассе – 15 место, Тюмени – 20 место, и Нижневартовске – 29 место. Хуже всего обстоят дела в Златоусте, Челябинске и Нижнем Тагиле.

Специалисты отмечают, что сразу 5 городов Московской области заняли нижние строчки рейтинга добрососедства. Москва набрала 7,4 балла и заняла 89 строчку.

Ни один из городов-миллионеров не смог показать высокие результаты в рейтинге. Основной причиной подобных показателей стали – шумные соседи и мусор.

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