Тюмень заняла 20-е место в рейтинге добрососедских городов России

Эксперты отмечают, что за последние три года средний бал добрососедства в стране равен 7,6. Лучше всего к своим соседям относятся жители юга России, в Сибири и на Урале. Хуже всего дела обстоят в городах Московской области. В голосовании участвовало 60 212 респондента.