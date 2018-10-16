Тюмень вошла в список самых благоприятных городов для успешной карьеры

По данным исследователей, 74% москвичей назвали столицу лучшим городом для своей карьеры, среди жителей Петербурга таковых 72%, Тюмень назвали лучшим городом для своей карьеры 66% опрошенных.
Также в список самых благоприятных городов для успешной карьеры попали Екатеринбург, Краснодар, Казань, Уфа, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Красноярск, Самара и Иркутск.
Аутсайдерами рейтинга оказались Омск и Тольятти, жителей этих городов не считают их благоприятными для построения своей карьеры. Чуть лучше обстоят дела в Волгограде, Кирове, Новокузнецке и Саратове. В Липецке и Ульяновске карьерных оптимистов - по 25%.