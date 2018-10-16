Родители города Покачи в Югре выступили против переноса занятий в школах на 10:00

Сообщается, что данный вопрос поднимался в Думе города Покачи в связи с проблемами в распорядке культурных мероприятий и работы спортивных секций. В частности утверждается, что с раннего утра различные кружки для детей и школьников простаивают. Перенос времени начала уроков позволит ребятам активнее посещать секции.