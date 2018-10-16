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Родители города Покачи в Югре выступили против переноса занятий в школах на 10:00

16 октября 2018, 18:00
В Югре жители города Покачи обсуждают инициативу местных властей переноса начала учебного процесса в школах с 08:00 на 10:00. Чиновники просят горожан поучаствовать в опросе.
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Югра

Сообщается, что данный вопрос поднимался в Думе города Покачи в связи с проблемами в распорядке культурных мероприятий и работы спортивных секций. В частности утверждается, что с раннего утра различные кружки для детей и школьников простаивают. Перенос времени начала уроков позволит ребятам активнее посещать секции.

Между тем большинство горожан были возмущены данной инициативой. Больше всего недоумение высказали родители детей начальных классов. Они пояснили, что отводить ребенка в школу в 10:00 горожане не смогут.

Спикер гордумы Покачи заверила местных жителей, что местные власти изучают отношение к инициативе. О проекте закона никакой речи не идет.

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#Новости#Югра#Школы#Александр Мязин#Общество
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