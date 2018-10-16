После визита тюменского "ревизорро" Андрея Романова в отделении ПФР появился туалет

Ранее гражданский активист Андрей Романов посетил отделение фонда на улице Ленина и заснял на видео, что в клиентской зоне отсутствует туалет. На просьбу "ревизорро" проводить до уборной, сотрудник фонда сопроводила Романова через служебный вход в другое помещение. Туалет оказался не приспособлен для людей с ограниченными возможностями.
Будучи инвалидом II группы Андрей Романов "инспектирует" социальные учреждения Тюмени на предмет доступности в рамках заявленной областной программы "доступная среда для инвалидов".
После публикации статьи про визит Романова в Пенсионный фонд на Ленина, сотрудники госучреждения пригласили "ревизорро" убедиться, что теперь в здании появился оборудованный туалет в клиентской зоне.
Стоит отметить, что проверки учреждений на доступность среды сам Андрей Романов не считает самоцелью. Он был искренне рад, что теперь в здании Пенсионного фонда, и инвалиды, и простые клиенты могут воспользоваться туалетом.
Если вопрос гигиены удалось решить, то попасть на третий этаж для людей с ограниченными возможностями по-прежнему нельзя. Андрей Романов сообщает, что лично брал справку у специалистов, которые находятся на 3 этаже.
"Наш город" обратился в пресс-службу ведомства за уточнением, можно ли решить этот вопрос и организовать специальное окно для людей с ограниченными возможностями на первом этаже. Нам ответили, что на третьем этаже никто не выдает справок, но в случае необходимости сотрудники смогут принести необходимые документы на первый этаж.
Андрей Романов, инвалид II группы, взял на себя функцию тюменского "ревизорро" и продолжает инспекцию городских учреждений на доступность для маломобильных граждан.