После визита тюменского "ревизорро" Андрея Романова в отделении ПФР появился туалет

"Наш город" обратился в пресс-службу ведомства за уточнением, можно ли решить этот вопрос и организовать специальное окно для людей с ограниченными возможностями на первом этаже. Нам ответили, что на третьем этаже никто не выдает справок, но в случае необходимости сотрудники смогут принести необходимые документы на первый этаж.