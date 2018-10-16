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Почти 780 млрд рублей разместили на депозитах жители Тюменской области

16 октября 2018, 17:30
С сентября 2017 года вкладчики УрФО смогли накопить в банках около 220 млрд рублей. На счетах финансовых учреждений Урала размещено 2,8 трлн рублей физических лиц.

Специалисты уточняют, что за год объем вкладов на Урале вырос на 8,6 %. Жители Свердловской области вложили в банках – 678,7 млрд рублей, что на 5,8% выше показателей 2017 года. Между тем доля вложений в долларах и евро в регионе снизились на 1%.

В Тюменской области вложили в финансовые учреждения около 780 млрд. В Челябинской области 408 млрд.

В конце сентября 2018 года экономисты оценили отток валютных вкладов населения России в 7,4 млрд долларов. Больше всего сокращение затронуло депозиты крупнейших банков РФ. Финансовые аналитики отметили, что часть вкладов переводятся в рубли и выводятся за рубеж. Не исключаются и сезонные факторы вывода средств с депозитов.

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#Новости#Тюменская область#Вклады#Банки#Александр Мязин#Экономика
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