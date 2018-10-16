Почти 780 млрд рублей разместили на депозитах жители Тюменской области

Специалисты уточняют, что за год объем вкладов на Урале вырос на 8,6 %. Жители Свердловской области вложили в банках – 678,7 млрд рублей, что на 5,8% выше показателей 2017 года. Между тем доля вложений в долларах и евро в регионе снизились на 1%.