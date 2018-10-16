Почти 780 млрд рублей разместили на депозитах жители Тюменской области

Специалисты уточняют, что за год объем вкладов на Урале вырос на 8,6 %. Жители Свердловской области вложили в банках – 678,7 млрд рублей, что на 5,8% выше показателей 2017 года. Между тем доля вложений в долларах и евро в регионе снизились на 1%.
В Тюменской области вложили в финансовые учреждения около 780 млрд. В Челябинской области 408 млрд.
В конце сентября 2018 года экономисты оценили отток валютных вкладов населения России в 7,4 млрд долларов. Больше всего сокращение затронуло депозиты крупнейших банков РФ. Финансовые аналитики отметили, что часть вкладов переводятся в рубли и выводятся за рубеж. Не исключаются и сезонные факторы вывода средств с депозитов.